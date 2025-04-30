鏖戰三盤驚險過關　前球后斯威雅蒂晉級馬德里8強

▲馬德里衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

馬德里大師賽16強，前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）血戰2小時34分鐘後，以6比0、6比7（3）、6比4力退13號種子施奈德（Diana Shnaider）；斯威雅蒂自2021年起，已連續17站紅土賽事晉級八強，這是自辛吉斯（Martina Hingis）於1997年至2002年漢堡期間創下19場連續紅土八強紀錄以來的最長紀錄。

開賽斯威雅蒂狀態神勇，她在首盤僅失七分，反觀施奈德遲遲未進入狀態，出現高達13次非受迫性失誤，斯威雅蒂連奪6局，以6比0拿下首盤。

儘管第一盤比分懸殊，20歲的施奈德卻越戰越勇，次盤施奈德開局就破發成功，取得2比0領先；第二盤比賽中，施奈德在斯威雅蒂的每一個發球局中都有拿到破發點，合計11次，加上斯威雅蒂在該盤出現34次失誤的影響下，讓施奈德以7比6拿下次盤，扳平盤數。

Keeping her eyes on the prize @iga_swiatek secures her spot into another quarterfinal in Madrid after knocking out Shnaider 6-0, 6-7(3), 6-4!#MMOPEN pic.twitter.com/ax4UBWRXUw — wta (@WTA) April 29, 2025

決勝盤雙方皆有機會掌控比賽節奏，從1比1開始連續4局都有破發點出現，其中斯威雅蒂在關鍵第5局把握機會，憑藉著一記強勢反拍回擊完成破發，取得3比2領先，隨後斯威雅蒂又用一記精彩反拍救回回破點，最終耗時2小時34分鐘，贏得比賽。

Iga Swiatek was asked what she did during the blackout after beating Shnaider in Madrid



“I just chilled and used that time to not think about what I should do.. There was no signal. So no one used their phones… it was nice.”



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「我覺得自己移動得更好了，旋轉球也打得多一些，」賽後斯威雅蒂受訪時說道，「第二盤風變大了，我腳步沒移好，很多球打得像是沒準備好似的，節奏就被打亂了，而施奈德也把握住機會，比第一盤更具主動性，所以我想這是一連串因素造成的結果。」

至於她在關鍵破發點上的穩定發揮，斯威雅蒂將其歸功於心態上的平常心，「我把每一分都當作一樣重要來打，」斯威雅蒂說，「我不覺得破發點時需要做出什麼改變，我只是相信這樣的方式會奏效，這種心態，我想有助於舒緩壓力。」