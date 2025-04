鏖戰三盤驚險過關　前球后斯威雅蒂晉級馬德里8強

▲馬德里衛冕冠軍斯威雅蒂(Iga Swiatek)晉級8強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

馬德里大師賽16強,前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂(Iga Swiatek)血戰2小時34分鐘後,以6比0、6比7(3)、6比4力退13號種子施奈德(Diana Shnaider);斯威雅蒂自2021年起,已連續17站紅土賽事晉級八強,這是自辛吉斯(Martina Hingis)於1997年至2002年漢堡期間創下19場連續紅土八強紀錄以來的最長紀錄。

開賽斯威雅蒂狀態神勇,她在首盤僅失七分,反觀施奈德遲遲未進入狀態,出現高達13次非受迫性失誤,斯威雅蒂連奪6局,以6比0拿下首盤。

儘管第一盤比分懸殊,20歲的施奈德卻越戰越勇,次盤施奈德開局就破發成功,取得2比0領先;第二盤比賽中,施奈德在斯威雅蒂的每一個發球局中都有拿到破發點,合計11次,加上斯威雅蒂在該盤出現34次失誤的影響下,讓施奈德以7比6拿下次盤,扳平盤數。

Keeping her eyes on the prize @iga_swiatek secures her spot into another quarterfinal in Madrid after knocking out Shnaider 6-0, 6-7(3), 6-4! #MMOPEN pic.twitter.com/ax4UBWRXUw

決勝盤雙方皆有機會掌控比賽節奏,從1比1開始連續4局都有破發點出現,其中斯威雅蒂在關鍵第5局把握機會,憑藉著一記強勢反拍回擊完成破發,取得3比2領先,隨後斯威雅蒂又用一記精彩反拍救回回破點,最終耗時2小時34分鐘,贏得比賽。

Iga Swiatek was asked what she did during the blackout after beating Shnaider in Madrid



“I just chilled and used that time to not think about what I should do.. There was no signal. So no one used their phones… it was nice.”



pic.twitter.com/bOC0B6NGyG