運動雲

>

鏖戰三盤驚險過關　前球后斯威雅蒂晉級馬德里8強

▲馬德里衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬德里衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

馬德里大師賽16強，前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）血戰2小時34分鐘後，以6比0、6比7（3）、6比4力退13號種子施奈德（Diana Shnaider）；斯威雅蒂自2021年起，已連續17站紅土賽事晉級八強，這是自辛吉斯（Martina Hingis）於1997年至2002年漢堡期間創下19場連續紅土八強紀錄以來的最長紀錄。

開賽斯威雅蒂狀態神勇，她在首盤僅失七分，反觀施奈德遲遲未進入狀態，出現高達13次非受迫性失誤，斯威雅蒂連奪6局，以6比0拿下首盤。

儘管第一盤比分懸殊，20歲的施奈德卻越戰越勇，次盤施奈德開局就破發成功，取得2比0領先；第二盤比賽中，施奈德在斯威雅蒂的每一個發球局中都有拿到破發點，合計11次，加上斯威雅蒂在該盤出現34次失誤的影響下，讓施奈德以7比6拿下次盤，扳平盤數。

決勝盤雙方皆有機會掌控比賽節奏，從1比1開始連續4局都有破發點出現，其中斯威雅蒂在關鍵第5局把握機會，憑藉著一記強勢反拍回擊完成破發，取得3比2領先，隨後斯威雅蒂又用一記精彩反拍救回回破點，最終耗時2小時34分鐘，贏得比賽。

「我覺得自己移動得更好了，旋轉球也打得多一些，」賽後斯威雅蒂受訪時說道，「第二盤風變大了，我腳步沒移好，很多球打得像是沒準備好似的，節奏就被打亂了，而施奈德也把握住機會，比第一盤更具主動性，所以我想這是一連串因素造成的結果。」

至於她在關鍵破發點上的穩定發揮，斯威雅蒂將其歸功於心態上的平常心，「我把每一分都當作一樣重要來打，」斯威雅蒂說，「我不覺得破發點時需要做出什麼改變，我只是相信這樣的方式會奏效，這種心態，我想有助於舒緩壓力。」

關鍵字： WTA斯威雅蒂馬德里大師賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

明年全明星賽改成「美國隊對世界隊」？NBA總裁證實討論中

明年全明星賽改成「美國隊對世界隊」？NBA總裁證實討論中

悍將25名傷兵重挫戰力！緊急簽回混血投手爾曼羅索普

悍將25名傷兵重挫戰力！緊急簽回混血投手爾曼羅索普

已逝哥哥在心中同行！金塊戈登G4致勝爆扣讓姪兒們好驕傲

已逝哥哥在心中同行！金塊戈登G4致勝爆扣讓姪兒們好驕傲

王柏智驚天一扣、蘇柏凱飆21分　國王BCL資格賽強勢2連勝

王柏智驚天一扣、蘇柏凱飆21分　國王BCL資格賽強勢2連勝

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

熱門新聞

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

讀者回應

﻿

熱門新聞

1開賽3連轟　洋基締首見紀錄

2巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

3勇士大場面先生　波傑姆斯基G4爆砍26分

4湖人完蛋了？　1勝3敗逆轉率僅4.5%

5石萬金投得舒服　魔鷹回歸老姿勢開轟

最新新聞

1林維恩中繼奪4K也挨轟

2斯威雅蒂晉級馬德里大師賽8強

3哈利伯頓準絕殺！溜馬20分逆轉晉級

4今永昇太6局突然退場球團曝最新情況

5開賽3連轟　洋基締首見紀錄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366