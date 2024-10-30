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轟致勝滿貫引爆近5萬人洋基主場　沃爾普：瞬間失神

▲沃爾普（Anthony Volpe）。（圖／路透）

▲沃爾普（Anthony Volpe）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

眾所矚目的MLB世界大賽「奇基對決」今天（30日）第4戰，紐約洋基在0勝3敗背水一戰的劣勢下，靠著去年金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）3局下轟出逆轉比分的滿貫砲展開反攻，以11比4扳倒道奇成功續命，神奇的劇本也讓沃爾普賽後直呼，「我在球越過全壘打牆的瞬間就失神了。」

當道奇自由人弗里曼（Freddie Freeman）在1局上再度轟出全壘打時，洋基主場陷入一片死寂，直至3局下條紋軍團才迎來比賽轉機，沃爾普在2出局滿壘的時候擊中道奇後援投手哈德遜（Daniel Hudson）一記膝蓋偏高的滑球，一棒夯出左外野方向形成超前比分的滿貫全壘打，帶領洋基11比4戰勝道奇，將世界大賽強行拖入第5戰。

「我一開始不知道打出去了，所以我在球越過全壘打牆的瞬間就失神了，」沃爾普賽後難掩興奮的說，「這是我的夢想之一，也是我朋友們的夢想，甚至可能是我妹妹的夢想，但最重要的還是贏得世界大賽，這是首要目標，其他都無法相比，所以我們還有很多工作要做。」

9局洋基11比4大幅領先時，主場49354名滿場觀眾高呼沃爾普的名字，「就像終於看到洋基體育場在世界大賽中爆發一樣，」取得世界大賽執教首勝的布恩（Aaron Boone）說，「當他擊中那球時，看到洋基體育場沸騰真是太有趣了。」

沃爾普從小就在紐約長大，他提到2009年當自己還小時，就曾觀看洋基捧起世界大賽獎盃的遊行，這其中的變化也讓他侃侃而談，「洋基隊整體，以及從小就看他們比賽的回憶，這些對我的生活有很大的影響，對我的人際關係，我和父母、我妹妹、每個人之間的關係都有影響。」

沃爾普說，「看著比賽的記憶，我與家人至今仍會談論，我想這就是洋基之所以為洋基，這座城市、這些球迷、還有一切的一切，無可比擬。」

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