轟致勝滿貫引爆近5萬人洋基主場　沃爾普：瞬間失神

▲沃爾普(Anthony Volpe)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

眾所矚目的MLB世界大賽「奇基對決」今天(30日)第4戰,紐約洋基在0勝3敗背水一戰的劣勢下,靠著去年金手套游擊手沃爾普(Anthony Volpe)3局下轟出逆轉比分的滿貫砲展開反攻,以11比4扳倒道奇成功續命,神奇的劇本也讓沃爾普賽後直呼,「我在球越過全壘打牆的瞬間就失神了。」

Big night for @Yankees and @Volpe_Anthony ! pic.twitter.com/AaK1t9elM4

當道奇自由人弗里曼(Freddie Freeman)在1局上再度轟出全壘打時,洋基主場陷入一片死寂,直至3局下條紋軍團才迎來比賽轉機,沃爾普在2出局滿壘的時候擊中道奇後援投手哈德遜(Daniel Hudson)一記膝蓋偏高的滑球,一棒夯出左外野方向形成超前比分的滿貫全壘打,帶領洋基11比4戰勝道奇,將世界大賽強行拖入第5戰。

「我一開始不知道打出去了,所以我在球越過全壘打牆的瞬間就失神了,」沃爾普賽後難掩興奮的說,「這是我的夢想之一,也是我朋友們的夢想,甚至可能是我妹妹的夢想,但最重要的還是贏得世界大賽,這是首要目標,其他都無法相比,所以我們還有很多工作要做。」

9局洋基11比4大幅領先時,主場49354名滿場觀眾高呼沃爾普的名字,「就像終於看到洋基體育場在世界大賽中爆發一樣,」取得世界大賽執教首勝的布恩(Aaron Boone)說,「當他擊中那球時,看到洋基體育場沸騰真是太有趣了。」

anthony volpe how it started vs. how it's going !!!!! pic.twitter.com/1BKGtQiA4G