除了陳子豪、詹子賢　重砲一壘手許基宏也有自由球員資格

▲中信兄弟許基宏。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／台北報導

中華職棒將在今天公布今年符合行使自由球員資格的名單，中信兄弟除了陳子豪、詹子賢、張志豪之外，還有一位左打重砲一壘手許基宏今年也符合資格，如果行使FA的話，也將是各隊吸收的標的。

許基宏在2014年選秀第2輪加盟中信兄弟，今年是生涯第11個球季，因2017年到2019年間3年狀況下滑，一軍出賽減少，因此直到今年才取得自由球員資格。

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職棒生涯中，許基宏在打擊及守備都有不錯的 評價，2020年包辦一壘手金手套及最佳九人，2021年再奪下一壘手金手套。

今年許基宏32歲，出賽102場，打擊有著0.301打擊率、9支全壘打及62打點。守備可以守一壘及三壘，今年一壘守備率0.983。

中信兄弟陳子豪、詹子賢、張志豪3人是今年被討論最熱的自由球員，而許基宏左打且有不錯打擊，加上也有一壘守備能力，或許會是各隊補強的人選。

▲中信兄弟許基宏。（圖／記者李毓康攝）

許基宏出賽21場，有0.290打擊率、4支全壘打、14打點；2015年87場出賽、打擊率0.319、13支全壘打、56打點；2016年78場出賽、打擊率0、356、15支全壘打、62打點。

2017年年年初打完了經典賽後，狀況呈現下滑，只有35場出賽，但有11支全壘打，2018年減到23場出賽，2019年甚至只有14場出賽。

他在2020年恢復身手，成為主力一壘手，105埸出賽有0.322打擊率、19支全壘打、65打點，讓許基宏獲選一壘手金手套及最佳九人。

2021年許基宏有120場出勤出賽，打擊率0.290、14支全壘打、68打點，再獲選一壘手金手套；2022年105場出賽打擊率0.287、6支全壘打、49打點。去年受傷只有63場出賽，打擊率0.247，5支全壘打。

▲中信兄弟許基宏。（圖／記者李毓康攝）