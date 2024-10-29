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中華隊全員備戰12強賽　蔡其昌發加菜金勉勵：拿出拚勁和信心

▲▼世界12強棒球賽中華隊 。（圖／中華職棒提供）

▲▼世界12強棒球賽中華隊 。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／綜合報導

2024世界棒球12強賽即將點燃戰火，中華隊正式進入備戰狀態，今天（29日）在台北大巨蛋舉辦中華隊開訓儀式，本屆12強中華隊國手完成合體，所有教練及選手全員到齊，中華職棒會長蔡其昌特別致贈加菜金給中華隊，期許中華隊在本屆賽事拿下每場勝利，為國家爭取最高榮耀。

蔡其昌首先感謝所有教練與選手，他認為每位能夠入選的選手都是經過努力不懈的訓練才能有今天的成就，不管是投手或是打者在技術方面都沒問題，只要具備信心、相信自己，努力付出都會被看見。

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▲▼世界12強棒球賽中華隊 。（圖／中華職棒提供）

▲世界12強棒球賽中華隊，蔡其昌發加菜金 。（圖／中華職棒提供）

「勝負是屬於願意付出的人，結果在於當下表現，比賽瞬息萬變，球員的拚勁和信心非常重要，希望大家正式比賽能拿出拚勁，讓球迷、國人都能看見中華隊的精神。」蔡會長最後也特別謝謝中華隊、聯盟同仁、醫療團隊，接下來只要相信曾總帶領的團隊，全力為中華隊加油，他也會帶領聯盟後勤團隊，讓中華隊無後顧之憂，在場上專心打球爭取好成績。

教育部政務次長張廖萬堅也到現場給予勉勵，首先感謝中職聯盟從今年年初開始進行12強情蒐和組訓工作，他代表教育部部長感謝大家這段期間組隊、組訓的辛苦，教育部會繼續全力配合聯盟進行一級國家隊精進計畫，與聯盟組織最強中華隊。

張廖萬堅表示，這次12強組成的隊伍各個都是精英，能夠經歷中職賽季後繼續征戰非常辛苦，希望大家都能保持身體健康，並提到自己對國家隊充滿期待，且這是台北大巨蛋首次舉辦一級賽事，接下來會跟隨蔡其昌到場看球，與球迷朋友一起為中華隊加油，讓他們在滿場歡呼下拿下好成績。

▲▼世界12強棒球賽中華隊 。（圖／中華職棒提供）

▲世界12強棒球賽中華隊，教育部政務次長張廖萬堅到現場給予勉勵 。（圖／中華職棒提供）

本屆12強中華隊隊長陳傑憲也在開訓儀式上致詞，他表示很開心也很榮幸能穿上這件球衣，代表台灣參加這次12強比賽，相信所有的球員穿上這件球衣，都會用百分之百的力量、拚勁，為台灣爭取最高榮譽，也希望這次比賽中華隊能打出好成績，前進東京，

今日剛好是中華隊投手陳冠宇的生日，聯盟和中華隊全體隊職員也在儀式後一起為他慶生，祝福陳冠宇選手身體健康、心想事成。

世界12強中華隊已展開集訓，接下來首先要面對捷克國家隊來訪，迎接11月2、3日的台灣捷克國際交流賽，兩日比賽皆為下午5點開打，地點在台北大巨蛋舉行。

▲▼世界12強棒球賽中華隊 。（圖／中華職棒提供）

▲▼世界12強棒球賽中華隊 。（圖／中華職棒提供）

▲▼世界12強棒球賽中華隊 。（圖／中華職棒提供）

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

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