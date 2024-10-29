兄弟奪冠功臣德保拉離台：相約明年見！　兄弟旗子會掛在屋頂

▲中信兄弟德保拉 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟奪冠功臣德保拉於28日離台，德保拉表示，「很開心帶著總冠軍的心情回家，能再奪一座總冠軍真的很開心，感謝上帝，我帶著愉快的心情回家。」他還打趣地說：「我要把兄弟的旗子掛在我家屋頭。」

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談到明年展望，德保拉表示，「非常感謝球迷們的支持，如果一切順利，球隊明年也想簽我回來的話，期待很快再跟大家見面！我很愛你們，謝謝你們為我做的一切。」

來台第九年的艾迪頓在鏡頭前秀中文，「我要說謝謝，今年是很厲害，我們贏了冠軍。」隨後轉換回英文，艾迪頓回憶道，「我來兄弟九年，從未能在一軍跟大家一起拿下總冠軍，2016年的時候我們輸了、2019我們也輸了。2021年至2022年我們二連霸，但那時我不是一軍教練。」

今年擔任一軍教練團而拿下總冠軍，艾迪頓坦言，「所以這一冠很特別，而我也希望讓你們知道，我很感激每一位兄弟的球迷，還有每一位職員，每一位朋友和每天見到的人，期待明年再相見。」最後又用中文說，「加油！明年見！」

此外，猛登向球迷道別也秀一句中文，「謝謝兄弟球迷。」他隨後提到，「謝謝你們讓我度過美好的一年，很開心看見你們每天給予我們的支持，而我們也做到了，拿到總冠軍。」

克迪則說，「球迷們，謝謝與你們在這一起度過超棒的一年，很開心我們拿下總冠軍，我要回家了。」