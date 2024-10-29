運動雲

>

兄弟奪冠功臣德保拉離台：相約明年見！　兄弟旗子會掛在屋頂

▲▼中信兄弟總冠軍封王慶祝德保拉、克迪、猛登 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟德保拉 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟奪冠功臣德保拉於28日離台，德保拉表示，「很開心帶著總冠軍的心情回家，能再奪一座總冠軍真的很開心，感謝上帝，我帶著愉快的心情回家。」他還打趣地說：「我要把兄弟的旗子掛在我家屋頭。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到明年展望，德保拉表示，「非常感謝球迷們的支持，如果一切順利，球隊明年也想簽我回來的話，期待很快再跟大家見面！我很愛你們，謝謝你們為我做的一切。」

來台第九年的艾迪頓在鏡頭前秀中文，「我要說謝謝，今年是很厲害，我們贏了冠軍。」隨後轉換回英文，艾迪頓回憶道，「我來兄弟九年，從未能在一軍跟大家一起拿下總冠軍，2016年的時候我們輸了、2019我們也輸了。2021年至2022年我們二連霸，但那時我不是一軍教練。」

今年擔任一軍教練團而拿下總冠軍，艾迪頓坦言，「所以這一冠很特別，而我也希望讓你們知道，我很感激每一位兄弟的球迷，還有每一位職員，每一位朋友和每天見到的人，期待明年再相見。」最後又用中文說，「加油！明年見！」

此外，猛登向球迷道別也秀一句中文，「謝謝兄弟球迷。」他隨後提到，「謝謝你們讓我度過美好的一年，很開心看見你們每天給予我們的支持，而我們也做到了，拿到總冠軍。」

克迪則說，「球迷們，謝謝與你們在這一起度過超棒的一年，很開心我們拿下總冠軍，我要回家了。」

關鍵字： 中信兄弟德保拉艾迪頓猛登克迪

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

道奇4比2擊敗洋基聽牌！弗里曼連3戰轟出世界大賽紀錄

道奇4比2擊敗洋基聽牌！弗里曼連3戰轟出世界大賽紀錄

真美子為大谷助陣！大嫂團團結亮相 球迷讚：勝利女神

真美子為大谷助陣！大嫂團團結亮相 球迷讚：勝利女神

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

林岳平明年續任統一獅教頭連5年締隊史紀錄　教練團將有異動

林岳平明年續任統一獅教頭連5年締隊史紀錄　教練團將有異動

好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍

好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍

黑豹旗／玉里敲安卻因顏色違規遭沒收　白河：沒有安打不會檢舉

黑豹旗／玉里敲安卻因顏色違規遭沒收　白河：沒有安打不會檢舉

大谷翔平扛首棒DH　道奇公布今G3先發陣容

大谷翔平扛首棒DH　道奇公布今G3先發陣容

「半脫臼算是幸運」大谷翔平繼續先發！教頭：他很堅持

「半脫臼算是幸運」大谷翔平繼續先發！教頭：他很堅持

大谷翔平肩膀脫臼卻復原神速！　驚人影片曝「天才身體」

大谷翔平肩膀脫臼卻復原神速！　驚人影片曝「天才身體」

象迷們要出動了！　中信兄弟封王遊行11月9日在台中　　

象迷們要出動了！　中信兄弟封王遊行11月9日在台中　　

熱門新聞

道奇4比2擊敗洋基聽牌！弗里曼連3戰轟出世界大賽紀錄

真美子為大谷助陣！大嫂團團結亮相 球迷讚：勝利女神

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

林岳平明年續任統一獅教頭連5年締隊史紀錄　教練團將有異動

好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍

黑豹旗／玉里敲安卻因顏色違規遭沒收　白河：沒有安打不會檢舉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

2真美子隨大嫂團為大谷翔平助陣！

3中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

4林岳平續任統一教頭締紀錄　教練團將異動

5「好危險！」羅伯斯差點被球棒爆頭

最新新聞

1大谷傷勢好轉！左手抓球衣有原因

2吳永盛成改制後首位PLG單周MVP

3頒獎典禮門票288席兩分鐘完售

4大谷拚戰獲肯定　羅伯斯：明天會出賽

5弗里曼讓洋基變圖書館！僅2%逆轉機會

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退

南珉貞應援見球迷遞加油板　看到「明年要回來」感動拭淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

道奇vs洋基G2七局下半　大谷翔平盜壘「左肩脫臼」

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366