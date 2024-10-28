黑豹旗／玉里敲安卻因顏色違規遭沒收　白河：沒有安打不會檢舉

▲▼玉里高中1分惜敗，安打因球棒不對被沒收。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

玉里高中今天（28日）在黑豹旗青棒賽16強戰面對白河商工，最終以2比3一分差惜敗，玉里差一步能重返8強。可能就只是一支安打、一個保送、一個判決的差距，而此戰玉里確實因為使用違規球棒，而被沒收了一支安打。

2局上玉里高中進攻，1出局之後輪到6棒趙仁翊，2好1壞之後敲出右外野方向平飛安打，不過白河在這支安打出現後立刻提出申訴，最終趙仁翊安打被沒收，形成第2個出局數。

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賽後裁判表示，該球棒為綠色球棒，與大會公告顏色不符，不能使用，所以判決出局。根據黑豹旗競賽規章E比賽範疇第4.3指出，比賽球棒必須採用世界棒壘球或本會（棒協）指定的標準鋁棒、木棒（以本會官方網站公告為準）。

「如果沒有安打，我們不會檢舉」白河總教練蔡士凡說：「球棒棒協有規定顏色，那支球棒顏色不一樣，規定只能用原木、黑色、棕色、紅色。」為什麼對球棒顏色這麼敏感，蔡士凡笑說：「我們之前也被檢舉過，所以會特別注意。」

玉里的這支球棒為鳥人球棒，廠牌沒有問題，主要還是顏色不符規定，玉里總教練吳佳榮說：「我們之前也都是使用這支球棒，沒有被檢舉過，所以不了解，現在這支球棒就拿來當練習球棒。」