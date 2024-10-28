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恐怖！勇士「咖哩大神」2度腳踝90度內翻　傷勢情況主帥柯爾曝光

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士，28日不僅在主場以104比112敗給洛杉磯快艇，陣中王牌主力球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)在下半場兩度出現腳踝扭傷狀況，甚至在末節提前退場治療檢查。勇士主帥柯爾(Steve Kerr)透露，「柯瑞自述扭傷狀況應該是輕度或中度，將會進行MRI核磁共振，進行進一步檢查。」

灣區大軍今日可說賠了夫人又折兵，不僅在主場以8分之差敗給快艇，終止開季2連勝，頭號大將柯瑞更在比賽中連續兩次扭傷左腳踝，比賽末節就提前退場，留下18分、4籃板、6助攻、2抄截數據。

賽後勇士主帥柯爾強調，「柯瑞透露自己應該是輕度或是中度扭傷，但他會在接受核磁共振後，才能確認傷勢嚴重狀況。」

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但根據運動醫學專業人士傑佛瑞斯(Evan Jeffries)在個人社群發文表示，「柯瑞的腳踝內翻扭傷，好消息是他有穿戴腳踝護具，這能減輕扭傷的嚴重程度，但如果是1級扭傷，大約需要1至2周，如果是2級扭傷，最多需要4到6周的恢復時間。」

現年36歲的柯瑞，本季至今3戰平均出賽時間為26分20秒，平均可繳出18.3分、5.3籃板、6.7助攻、2抄截，三分球命中率為40.7％。

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／路透）

▲勇士天王球星柯瑞對上快艇之戰，單場兩度扭傷腳踝退場治療。（圖／路透）

關鍵字： 柯瑞NBA勇士咖哩扭傷Stephen Curry

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