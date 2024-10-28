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戴維斯追上19年前Kobe紀錄！徹底釋放潛力　湖人新帥被狂讚

▲▼湖人戴維斯。（圖／路透）

▲湖人戴維斯。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)開季3戰合計轟了102分、33籃板和7火鍋，他是自2005年的傳奇布萊恩(Kobe Bryant)以來，隊史首位開季連3場轟破30分的球員，且他這每一場的USG%(球權佔有率)都突破30%，NBA記者巴爾海尼(Esfandiar Baraheni)表示，洛城教練團已經「解鎖」了AD的潛力。

根據《The Athletic》記者巴爾海尼列出的統計數據，戴維斯本季前3場比賽分別繳出31分、9籃板、2火鍋（球權佔有率34%）；35分、8籃板、2火鍋（球權佔有率31%）；36分，16籃板，3火鍋（球權佔有率30%），而AD上季球權佔有率達到30%以上的比賽，總共只有19場。

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「球權佔有率」是衡量球員在場上參與進攻程度的進階數據，具體來說，USG%表示當球員在場上時，球隊有多少比例的進攻回合是由該球員終結的（包括投籃、罰球或失誤等）。

▲▼湖人戴維斯。（圖／路透）

巴爾海尼認為，湖人教練團已經「解鎖」了戴維斯的潛力。AD還是自2005年的湖人傳奇布萊恩以來，首位開季連3場得分突破30大關的球員。

在湖人連續擊敗灰狼、太陽和國王，拉出一波3連勝後，洛城菜鳥主帥瑞迪克(JJ Redick)獲得眾多好評。NBA資深記者史密斯(Keith Smith)就提到，「瑞迪克已經選定了他的輪替陣容。在前幾場比賽中，他對此非常堅持。隨著球員因傷缺席或復出，這個輪替陣容會發生變化，但目前來說這非常好。」

▲▼湖人戴維斯。（圖／路透）

「每個人都知道自己的角色以及大概什麼時候會上場，這種穩定性和一致性對很多球員而言非常重要。」史密斯繼續寫道。

《Hoop Herald》分享了湖人的影片，內容是瑞迪克一一點名在場上有功的球員，《Hoop Herald》大讚瑞迪克情商很高，「他知道戴維斯和詹姆斯(LeBron James)會佔據很多頭條新聞，透過指出角色球員和他們的上場時間，他建立了一個團隊，顯現每個人的角色都很重要。」

另一位NBA記者雷諾茲(Josh Reynolds)則說，他早就覺得瑞迪克會是一個很棒的教練，「但我的天啊……他設計的這些戰術實在是太美妙了。這就是我熟悉且熱愛的比賽風格。不停地跑動、球不停地輪轉。我無法停止觀看，他真的是全情投入，觀看他的比賽實在太有趣了。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯AD瑞迪克

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