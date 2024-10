戴維斯追上19年前Kobe紀錄！徹底釋放潛力　湖人新帥被狂讚

▲湖人戴維斯。(圖/路透,下同)

記者游郁香/綜合報導

湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)開季3戰合計轟了102分、33籃板和7火鍋,他是自2005年的傳奇布萊恩(Kobe Bryant)以來,隊史首位開季連3場轟破30分的球員,且他這每一場的USG%(球權佔有率)都突破30%,NBA記者巴爾海尼(Esfandiar Baraheni)表示,洛城教練團已經「解鎖」了AD的潛力。

根據《The Athletic》記者巴爾海尼列出的統計數據,戴維斯本季前3場比賽分別繳出31分、9籃板、2火鍋(球權佔有率34%);35分、8籃板、2火鍋(球權佔有率31%);36分,16籃板,3火鍋(球權佔有率30%),而AD上季球權佔有率達到30%以上的比賽,總共只有19場。

「球權佔有率」是衡量球員在場上參與進攻程度的進階數據,具體來說,USG%表示當球員在場上時,球隊有多少比例的進攻回合是由該球員終結的(包括投籃、罰球或失誤等)。

巴爾海尼認為,湖人教練團已經「解鎖」了戴維斯的潛力。AD還是自2005年的湖人傳奇布萊恩以來,首位開季連3場得分突破30大關的球員。

在湖人連續擊敗灰狼、太陽和國王,拉出一波3連勝後,洛城菜鳥主帥瑞迪克(JJ Redick)獲得眾多好評。NBA資深記者史密斯(Keith Smith)就提到,「瑞迪克已經選定了他的輪替陣容。在前幾場比賽中,他對此非常堅持。隨著球員因傷缺席或復出,這個輪替陣容會發生變化,但目前來說這非常好。」

「每個人都知道自己的角色以及大概什麼時候會上場,這種穩定性和一致性對很多球員而言非常重要。」史密斯繼續寫道。

《Hoop Herald》分享了湖人的影片,內容是瑞迪克一一點名在場上有功的球員,《Hoop Herald》大讚瑞迪克情商很高,「他知道戴維斯和詹姆斯(LeBron James)會佔據很多頭條新聞,透過指出角色球員和他們的上場時間,他建立了一個團隊,顯現每個人的角色都很重要。」

One thing that stands out that shows JJ Redick has a very high emotional intelligence He knows that AD and LeBron are going to get a lot of headlines By pointing out the role guys and their minutes it builds a TEAM Everybody’s role is important pic.twitter.com/wPB17ssFqp

另一位NBA記者雷諾茲(Josh Reynolds)則說,他早就覺得瑞迪克會是一個很棒的教練,「但我的天啊……他設計的這些戰術實在是太美妙了。這就是我熟悉且熱愛的比賽風格。不停地跑動、球不停地輪轉。我無法停止觀看,他真的是全情投入,觀看他的比賽實在太有趣了。」

I had a feeling that JJ Redick was going to be a good head coach, but my goodness… These sets he’s running are absolutely beautiful.



This is the game I know & love. Nonstop movement. Ball is swinging. Cannot stop watching. @jj_redick is in his bag & it is fun as hell to watch. pic.twitter.com/NPDBOrjvjD