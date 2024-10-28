黑豹旗專題／歡迎登機！從女棒國手到空服員：張甄芸的夢想起飛

▲社團出身「女黑豹」張甄芸為女棒國家隊爭光。（圖／張甄芸提供）

記者楊舒帆／專訪

中信盃黑豹旗孕育出不少「女黑豹」，畢業於明道中學的張甄芸更是從社團球員走向女棒國手之路，創造不凡的歷程，如今她將暫別球員身份，完成另一個夢想「空服員」，順利啟程邁向人生下一步。

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▲黑豹旗專題，張甄芸。（圖／資料照）

難忘的黑豹旗初體驗

就讀明道中學二年級那年，張甄芸站上了改變她一生的黑豹旗賽場，同場對決西苑高中王牌投手、現效力於樂天桃猿的陳柏豪，這場比賽對她來說意義非凡。「那時只是因為喜歡棒球才參加比賽，完全沒想到這會成為改變我人生的起點。」張甄芸回憶道。



雖然首戰僅投0.2局就失了12分，但這場比賽卻開啟了她的棒球生涯。「當天才知道要先發，根本沒準備好。那時只是社團性質，練習時間有限，也沒有系統性訓練。」這場比賽雖然成績不盡理想，卻成為她邁向女子棒球的重要契機。

人生的重大轉捩點

「黑豹旗對很多高中生來說是目標，但對我而言是一個重要的起點。」張甄芸表示，正是因為黑豹旗讓她被看見，進而走上女子棒球之路。從非科班選手到穿上中華隊球衣，這是她從未想過的夢想。

她也觀察到這十年來的變化，「那屆不到10個女生參賽，現在可以組好幾隊，顯示出女子棒球受到更多重視。」雖然台灣對女子棒球的關注度仍有進步空間，但她樂見越來越多女孩能夠追逐棒球夢。

▲▼黑豹旗專題，張甄芸參與女棒國際賽。（圖／張甄芸提供）

征戰國際賽場的成長

在2023年世界盃賽場上，張甄芸展現了非科班選手的實力。對上法國隊時，她不僅擊出三壘安打，還打出勝利打點。「身為年紀最小又非科班出身的選手，那場比賽讓我建立了信心，對我來說是很有意義的舞台。」

2024年3月，她更受邀擔任法國女子公開賽的「洋將」，當地各縣市組成5至6隊進行聯賽，並獲得投手獎的殊榮。「在歐洲的比賽氣氛與亞洲完全不同，讓我重新體會到享受棒球的快樂。」

▲張甄芸披上國家隊戰袍。（圖／張甄芸提供）

逐夢藍天的轉職歷程

大學畢業後，張甄芸決定追求另一個夢想——成為空服員。「高中就想當空服員，所以選擇念外文系。」在疫情期間，她一邊準備航空公司考試，一邊持續打球，終於在去年完成世界盃和亞洲盃比賽後，收到某國籍航空的好消息。

「棒球經驗對空服訓練幫助很大，特別是抗壓性和臨機應變能力。」她表示，運動員的心態讓她在嚴格的訓練中得以堅持。「就像在球場上，被打安打後還要繼續面對打者一樣，考試失敗也要繼續努力。」

空服員必須面對各種突發狀況，例如緊急迫降、火災等，不容許任何失誤。她譬喻，「面對各式各樣的狀況，就像在投手丘兩好三壞要如何對決打者一樣，必須具備足夠的抗壓性。」

▲▼張甄芸繼續參與公司壘球隊。（圖／張甄芸提供）

張甄芸特別感謝顏良吉教練和謝榮瑤師母一路的栽培與支持。儘管今年生涯第二次在國內選拔賽拿到打擊獎，但卻沒有入選中華隊，教練與師母都為她抱不平。不過她轉念一想，就在今年收到空服員入選通知，也是很巧合的時間點。

首航前夕，她坦言，「其實滿緊張的，就像準備先發的心情，因為即使守備練習接了一萬顆球，很怕場上漏接一顆，就會被認為沒準備好，會被放大鏡看。 」

給黑豹旗女球員的建議

對於現在參加黑豹旗的女球員，張甄芸有以下建言，「不管未來是想進女棒國家隊，還是純粹喜歡棒球，都要好好享受這個過程。別認為夢想遙不可及，設定好目標就別放棄。」

張甄芸穿著空服制服說出「歡迎登機」時，內心依然充滿感激，「很感動有球迷從黑豹旗一路關注至今，這將近十年的支持讓我更有動力堅持夢想。」

▲▼黑豹旗專題，張甄芸完成空服員受訓。（圖／張甄芸提供）