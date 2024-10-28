黑豹旗專題／從選手到光影捕手　棒球攝影師方敬用照片凝結青春

▲方敬成為棒球攝影師。（圖／方敬提供，下同）

記者楊舒帆／專訪

中信盃黑豹旗至今舉辦第12屆，為不少社團球員醞釀未來夢想，而方敬從選手身份到攝影身份，用不同角色紀錄著紅土草皮上珍貴的時刻。

飛撲接球入鏡宣傳片 社團球員也有精彩時刻

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回顧2017至2019年中信盃黑豹旗，和平高中棒球隊二壘手方敬連續三年站上黑豹旗賽場，留下許多難忘回憶。高一那年對上台東體中，他飛身撲接朱家賢的平飛球，這個美技畫面甚至被剪進隔年黑豹旗的宣傳影片中。「對上科班都有說嘴的表現，」方敬笑著回憶。

高三那年，方敬與和平高中的隊友一起打進32強，再度對上台東體中，雖然最終輸球，但有上壘和盜壘表現。「比賽過程中，包含我和隊友都有亮眼演出，像是投手劉海靖對科班投出三振，這些都印象很深刻。」

▲▼方敬過去曾連續3年參與黑豹旗。

夢想舞台成為動力 校園轉播凝聚共同回憶

方敬國中就讀再興中學時，看著許多學長、隊友登上黑豹旗舞台，也嚮往這樣的經歷。「因為黑豹旗，我選擇了有棒球社團的公立高中。很慶幸三年都有上場，最後一年打到32強，沒有遺憾。」方敬說。

「最後一年學校對我們很好，」方敬提到，32強賽時不僅校長親臨現場，學校還在穿堂電視轉播比賽，下課時間都聚集許多同學觀看。「黑豹旗對社團球隊來說，很像是成果發表會，讓同學知道你在打全國性的比賽，成為共同的回憶。」

▲▼方敬在高中時期參與黑豹旗留下滿滿回憶。

從場上選手到場邊攝影 緣自教練啟發

高三時期，方敬受到同時是棒球媒體人的教練林言熹影響，開始對攝影產生興趣，進而選擇就讀輔大新聞系。「有打過棒球的背景在拍攝時很有趣，那些我看得到但做不到的畫面，現在可以用相機記錄下來。」

2020年，大一的方敬透過學長介紹，首次擔任新北富邦U18邀請賽官方攝影。他捕捉到穀保家商黃劼希敲出再見安打奪冠的慶祝畫面，作品獲《蘋果體育》採用，「那張報紙我還裱框留念。」此後他也曾到《ETtoday》攝影中心實習，累積更多運動場的拍攝經驗。

攝影視角記錄感動 延續棒球夢想

從球員轉戰攝影師，方敬認為可以興趣結合職業是很棒的事。他說，「希望打過黑豹旗的人都能投入運動產業，讓這份意義持續擴大。」

今年9月拍亞青冠軍戰印象深刻，方敬提到，選手打安打，振臂那些情感的張力，都是攝影想要凝結的瞬間，尤其亞青比賽高張力，球員會有真實的反應，再加上今年的U18中華隊是在歷經兩次亞軍後的冠軍，他們拍的時候就能感受到興奮的氣氛。

不過職業攝影工作也充滿挑戰，「職棒賽事媒體需求多，常常要隨拍隨傳，工作壓力較大。」但方敬仍持續精進，「攝影需要多拍、多討論、看別人作品再思考。因為棒球攝影的特性就是，精彩的瞬間，發生過就沒了。」

▲方敬拍攝古林睿煬。