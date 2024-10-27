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法國怪物激烈爭球束褲都破了　大秀遠距三分、超猛暴扣擊墜火箭

記者游郁香／綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)今(27)日率隊在主場面對火箭來犯，開賽不久他就砍進遠距三分，次節遭5名防守球員包圍之下，仍單手扣進兩分，並多次與「控球之神」保羅(Chris Paul)連線，單場17投10中轟下29分、7籃板和3火鍋，黑衫軍最終挺過火箭末節37分逆襲，以109比106迎接本季首勝。

224公分的「新人王」溫班亞瑪兼具身高與靈巧身手，還有強大的阻攻能力，本季獲得老經驗的「控球之神」保羅助拳，預計表現將更上一層樓。馬刺今日在主場迎戰火箭，溫班亞瑪開賽不久就在隊徽前飆進遠距三分，黑衫軍單節灌進38分，拉開7分領先。

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進入次節，溫班亞瑪開局接到老大哥保羅的傳球，在禁區遭到5名防守球員包圍之下，仍完成單手暴扣，兩人上半場最後2分多鐘連續2次攜手「空中接力」，讓聖城球迷看得十分過癮，當溫班亞瑪站上罰球線時，球場更響起MVP呼聲。

第3節還剩9分27秒左右，溫班亞瑪在禁區接到球後，防守他的「惡棍」布魯克斯(Dillon Brooks)試圖抄球，兩人倒地糾纏在一起，保羅見狀趕來保護小老弟，把布魯克斯推開，幾名黑衫軍球員擋在布魯克斯前面，火箭主控范弗利特(Fred VanVleet)也忙著要把快失控的布魯克斯架開，場面瀰漫火藥味。

最後裁判判定爭球，雙方重新跳球，由馬刺取得球權。值得一提的是，溫班亞瑪走回板凳席時，可以看到他的束褲因為那次激烈的爭球，兩腳膝蓋的位置都破了。不過這沒有影響這位「法國怪物」的手感，他第3節終了前以假動作騙過對手，命中壓哨後撤跳投，讓馬刺帶著87比69、18分領先進入末節。

火箭決勝節展開猛烈反擊，單節打出37對22的猛攻，不過馬刺最後還是守住勝果，在溫班亞瑪17投10中繳出29分、7籃板和3火鍋帶領下，以109比106險拿開季首勝。

▼馬刺溫班亞瑪。（圖／路透）

▲▼馬刺溫班亞瑪、火箭布魯克斯。（圖／路透）

▲▼馬刺溫班亞瑪、火箭布魯克斯。（圖／路透）

關鍵字： NBA馬刺溫班亞瑪Victor Wembanyama法國怪物保羅火箭布魯克斯

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