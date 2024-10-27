快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平27日（台灣時間）以第一棒之姿在道奇與洋基世界大賽G2先發，前三打席都遭到壓制，第三打席選到保送上壘，盜壘時左肩受傷，訓練師攙扶陪同退場。

▲大谷翔平。（圖／路透）

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大谷翔平1局下面對洋基先發左投羅登（Carlos Rodón），敲出中外野飛球。大谷翔平第二打席遭到三振，前兩打席遭到洋基先發左投羅丹（Carlos Rodon）壓制。第三打席則對戰卡森斯（Jake Cousins）擊出游擊滾地球。

大谷翔平7局下1出局第四打席，從霍姆斯（Clay Holmes）手中選到保送，嘗試盜二壘時遭到觸殺，起身時很吃力，顯露出痛苦的表情，防護員上前觀察後，扶著他的左手一起走回休息室。NHK BS轉播中也傳出「是肩膀」的聲音，推測他在滑壘時傷到左肩。之後在訓練師攙扶下，忍著痛苦表情起身回到休息室。

▲▼大谷翔平盜壘受傷。（圖／路透）