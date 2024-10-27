運動雲

>

台灣球迷砸重金看世界大賽！　「買下本壘後方位置」一張票噴161萬

▲例行賽洋基、道奇交手。（圖／路透）

▲MLB世界大賽門票一席161萬元，台灣球迷：人生難得機會。（圖／路透）

文／中央社

美國職棒最具代表性的兩支傳統勁旅洋基、道奇在世界大賽交手，美國球迷稱這是一生難得的機會；一名台灣球迷買下本壘後方的位置，要價新台幣161萬元。

美國職棒歷史上最具代表性的兩支球隊在總冠軍賽「世界大賽」交手，全美關注，昨天首戰道奇靠著弗利曼再見滿貫全壘打獲勝，電視轉播單位統計，尖峰時段有1780萬人收看轉播。

[廣告]請繼續往下閱讀...

世界大賽熱度反映在票價，線上轉售平台統計，世界大賽第1戰的平均票價約每張1700美元（約新台幣5萬5000元）。

住在洛杉磯的台裔球迷向中央社記者表示，首戰購買內野最上層、靠近全壘打標竿的位置，門票一張為1000美元（約新台幣3萬元）。一名從台灣專程來洛杉磯看球的台灣觀眾，買下本壘後方第一層看台的位置，要價5萬美元（約新台幣160萬元）

雖然票價高漲，世界大賽前2戰在道奇主場的5萬多個座位仍然銷售一空。主場球迷搖著手上的藍色毛巾，形成一片藍海。比賽開打前，球場周邊安排行進樂隊演出，娛樂球迷，也炒熱主場氣勢。

現居俄勒岡州的道奇球迷莫羅（Jeff Moreaux）帶著兒子一起來看世界大賽，昨晚看到弗利曼（Freddie Freeman）敲出再見滿貫砲，他形容「整個看台都在震動，永生難忘」。

莫羅說，雖然道奇的投手戰力較弱，但他相信大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和弗利曼組成的MVP連線，可以帶著球隊拿下總冠軍。

來自內華達州的雷諾茲（Tammy Reynolds）說，能看到大聯盟最有代表性的兩支球隊，洋基、道奇經典對決，這真是一生難得的經驗。

關鍵字： MLB世界大賽洋基道奇球迷

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／山本由伸6.1局失1分好投！道奇3轟4比2剋洋基世界大賽2連勝

快訊／山本由伸6.1局失1分好投！道奇3轟4比2剋洋基世界大賽2連勝

快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

外媒曝大谷翔平左肩疑似脫臼　日媒：肩膀未冰敷賽後2分鐘即離場

外媒曝大谷翔平左肩疑似脫臼　日媒：肩膀未冰敷賽後2分鐘即離場

中職冠軍賽　驚見建案工人站鷹架「一起炸裂」！眼尖球迷拍到了

中職冠軍賽　驚見建案工人站鷹架「一起炸裂」！眼尖球迷拍到了

道奇教頭曝大谷翔平「左肩脫臼」將檢查　隊友：全場瞬間靜默

道奇教頭曝大谷翔平「左肩脫臼」將檢查　隊友：全場瞬間靜默

詹皇之子NBA夢暫時幻滅　布朗尼將下放發展聯盟

詹皇之子NBA夢暫時幻滅　布朗尼將下放發展聯盟

大谷翔平錯失MVP由賈吉勝出　塞爾獲國聯最佳投手、東山再起獎雙料

大谷翔平錯失MVP由賈吉勝出　塞爾獲國聯最佳投手、東山再起獎雙料

大谷翔平續扛首棒道奇G2打線大調動　山本由伸史上日本第3人先發

大谷翔平續扛首棒道奇G2打線大調動　山本由伸史上日本第3人先發

大谷翔平獲選「國聯最佳球員」　眾球星讚嘆神化般的影響力

大谷翔平獲選「國聯最佳球員」　眾球星讚嘆神化般的影響力

台灣球迷砸重金看世界大賽！　「買下本壘後方位置」一張票噴161萬

台灣球迷砸重金看世界大賽！　「買下本壘後方位置」一張票噴161萬

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

快訊／山本由伸6.1局失1分好投！道奇3轟4比2剋洋基世界大賽2連勝

快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

外媒曝大谷翔平左肩疑似脫臼　日媒：肩膀未冰敷賽後2分鐘即離場

中職冠軍賽　驚見建案工人站鷹架「一起炸裂」！眼尖球迷拍到了

道奇教頭曝大谷翔平「左肩脫臼」將檢查　隊友：全場瞬間靜默

詹皇之子NBA夢暫時幻滅　布朗尼將下放發展聯盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸6.1局失1分　世界大賽2連勝

2不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩

3大谷翔平左肩傷勢未冰敷　賽後2分鐘即離場

4中職冠軍賽驚見建案工人「一起炸裂」

5道奇教頭曝大谷翔平脫臼將檢查

最新新聞

1味全保護名單討論中　森榮鴻離隊

2林智勝續戰機會大　葉總觀察教練

3吉迪首次對決前東家雷霆感觸良多

4戴維斯擔任「進攻中樞」收成效

517年來日投WS勝投　山本：盡全力超越自我

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

中信兄弟G5擊敗統一封王　4勝1敗勇奪隊史第10冠！

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366