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大谷翔平續扛首棒道奇G2打線大調動　山本由伸史上日本第3人先發

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲ 大谷翔平 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟世界大賽第二戰26日（台灣時間27日）在洛杉磯道奇主場開打，道奇隊大谷翔平將繼續擔任第一棒指定打擊。

首戰道奇靠著弗里曼的戲劇性再見滿貫全壘打取得勝利，大谷也貢獻了個人世界大賽首支安打，一支關鍵二壘打助隊追平比數。球迷期待他能延續氣勢，在主場拿下兩連勝，更期待他能成為繼2009年松井秀喜（洋基）後，再次在世界大賽擊出全壘打的日籍選手。

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道奇將派出山本由伸先發，他將成為繼2007年的松坂大輔（紅襪）、2017年的達比修有（當時效力道奇）後，第三位在世界大賽先發的日籍投手。他本季季後賽出賽3場，繳出1勝0敗、防禦率5.11的成績。今年6月他曾在客場對決洋基，投出7局無失分的優質先發。

道奇打線部分大調動，前一戰英雄弗里曼將擔任四棒一壘手，因傷錯過國聯冠軍賽的羅哈斯（Miguel Rojas）也康復歸隊，擔任九棒游擊手。艾德曼（Tommy Edman）將在中外野打第五棒，E.赫南德茲（Enrique Hernández）則是第六棒二壘手。洋基方面，近來狀態不佳的賈吉依然維持在第三棒中外野手位置。

洋基派出左投羅登（Carlos Rodón）先發，他本季季後賽出賽3場，拿下1勝1敗、防禦率4.40的成績。在對守護者的美聯冠軍賽中，他主投4.2局失2分。對上大谷的生涯對戰成績為3打數1安打，包含1支全壘打，另有3次保送。大谷在羅登的新秀年就曾對他轟出全壘打，去年1次對戰則是1打數無安打1保送。

大谷目前在季後賽出賽12場，47打數敲出13支安打，打擊率2成77、3轟、10分打點。

道奇隊打序：

1. 指定打擊 大谷翔平
2. 右外野 貝茲（Mookie Betts）
3. 左外野 T.赫南德茲（Teoscar Hernández）
4. 一壘手 弗里曼（Freddie Freeman）
5. 中外野 艾德曼（Tommy Edman）
6. 二壘手 E.赫南德茲（Enrique Hernández）
7. 三壘手 蒙西（Max Muncy）
8. 捕手 史密斯（Will Smith）
9. 游擊手 羅哈斯（Miguel Rojas）

關鍵字： 大谷翔平道奇世界大賽洋基美聯

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