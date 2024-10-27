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大谷翔平獲選「國聯最佳球員」　眾球星讚嘆神化般的影響力

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟球員工會（MLBPA）於27日（台灣時間）公布球員票選年度獎項，本季獲得美聯「雙冠王」的洋基隊賈吉（Aaron Judge）榮獲「年度最佳球員」。道奇隊大谷翔平則獲選為「國聯最佳打者」。

大谷翔平先前在效力天使時期，曾在2021年、2023年兩度獲得美聯最佳打者，這次是跨聯盟連續第二年、生涯第三度獲此殊榮。

大谷本次入圍球員工會MVP「年度最佳球員」及國聯最佳打者兩個獎項，最終僅獲得後者。他錯失自2021年以來第三次雙料獎項，年度最佳球員由同樣入圍的賈吉、皇家隊美聯打擊王小威特二世（Bobby Witt Jr.）中，最後以本季大聯盟最多58轟、144打點的賈吉獲獎。去年得主是勇士隊阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），以40轟70盜的成績獲選。

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本季因右肘手術僅專注打擊的大谷，繳出打擊率3成10、54轟、130打點、59盜的成績，獲得「全壘打王、打點王」雙料冠軍。他是史上第四位能在雙聯盟都拿下全壘打王的選手，更是史上首位跨聯盟連續兩年獲此殊榮者。54轟改寫道奇隊史紀錄（先前為49轟），打點王則是日籍球員首次達成。

對於大谷獲選國聯最佳打者，多位球星紛紛表達讚賞。獲選年度最佳球員的賈吉稱讚，「他是相當特別的球員，能擔任先發投手，也能當終結者和外野手。」勇士隊投手塞爾（Chris Sale）說，「每次投球都要像0好2壞那樣謹慎。他每次擊球都很有力，就算滾地出局也有103英里（約165.78公里）初速，飛球也有102英里（約164.2公里）而且飛得很高。所以我能做的就是設法不讓他擊中球。」

金鶯隊外野手考瑟（Colton Cowser）表示，「在外野守備時，有時真的難以置信。」老虎隊投手史古巴（Tarik Skubal）回憶，「去年他在天使時，第一場比賽投出完封，下一場就敲出兩支全壘打。當時我們在休息室都說：『沒錯，這就是翔平。』」

21歲的教士隊新星外野手梅瑞爾（Jackson Merrill）則感性地說，「我們常討論能與像詹姆斯（LeBron James）這樣的（其他運動）傑出選手同時代是多麼幸運。而能看到大谷的表現，更讓我們感激生在這個時代。」這位新秀本季出賽156場，打擊率2成92、24轟、90打點、攻擊指數0.826，對大谷更是特別崇敬。

關鍵字： 洋基大谷翔平賈吉年度最佳球員國聯最佳打者

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