慘了！道奇球迷伸手沒收洋基可能的致勝轟　秒後悔快速離開球場

A fan reached over the fence on this hit by Gleyber Torres resulting in a fan interference call pic.twitter.com/67dm8hrhqm — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 26, 2024

記者王真魚／綜合報導

2024年世界大賽第一戰，在道奇球場第九局上半局兩出局，比賽陷入平手時，洋基托雷斯（Gleyber Torres）差一點就成為英雄，他擊出一支深遠的高飛球朝中外野方向飛去，不過遭到道奇球迷干擾，判定為二壘安打，兩隊打完9局仍是2比2，戰線拉至延長賽。

洋基先是靠史坦頓（Giancarlo Stanton）的全壘打以2-1領先；大谷翔平8局擊出射牆二壘安打，對手漏接，他趁機攻佔三壘，隨後率隊追平。

9局上2出局2比2，托雷斯擊出中左外野深遠飛球，一位男性球迷在左外野看台探出身子，伸手接住了這顆可能成為全壘打的邊界球。 左外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernández）立即向裁判提出抗議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽暫停後，經過電視重播輔助檢視後，判定為二壘打。 在重播畫面中，這位戴著道奇隊帽的球迷接到球的瞬間，臉上露出「糟糕了」的表情。該名球迷在與保全人員交談後，快步離開了球場。據外媒表示，「根據其他球迷表示，他帶著兩個孩子，很快就離開了。」

▲球迷干擾 。（圖／截自X）