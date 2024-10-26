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不斷更新／球迷干擾接球、終結者3上3下　道奇9局2比2洋基延長賽

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇與洋基26日（台灣時間）展開世界大賽G1賽事，大谷翔平擔任道奇開路先鋒，8局下敲出直擊全壘打牆的深遠二壘安打並靠失誤衝向三壘，利用下一棒貝茲（Mookie Betts）擊出高飛犧牲打扳平比數，8局結束道奇以2比2與洋基戰成平手。洋基9局上托瑞斯掃出左外野深遠飛球，遭到球迷干擾接球，因此記為二壘安打，，道奇9局下，洋基終結者威佛（Luke Weaver）演出3上3下，兩隊戰線進入延長賽。

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道奇1局上就發生守備失誤，沒有釀成失分；弗里曼（Freddie Freeman）帶傷上陣1局下掃出三壘安打，不過火力未能延續。

道奇5局下E.赫南德茲（Enrique Hernández)掃出三壘安打，道奇本場比賽前兩支安打都是三壘安打，史密斯（Will Smith）擊出高飛犧牲打，幫助道奇先馳得點。

洋基6局上反攻，索托（Juan Soto）敲安打後，賈吉被三振，但史坦頓（Giancarlo Stanton）一棒兩分砲超前比數，洋基以2比1領先。這一轟也將道奇先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）打退場，左投班達（Anthony Banda）接替上陣，一度面對滿壘危機，最後飆三振解危。

賈吉（Aaron Judge）前三打席都遭到弗拉赫提（Jack Flaherty）三振。第四打席對道奇牛棚大將葛拉特羅（Brusdar Graterol）敲出本場首支安打，但留下殘壘。

道奇7局下由T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲安打，洋基將柯爾換退場，隨後霍姆斯（Clay Holmes）接替
但觸身球保送蒙西（Max Muncy），讓對方攻佔二、三壘後，洋基牛棚再換卡恩（Tommy Kahnle）化解危機。

大谷翔平首打席擊出中外野飛球，第二打席3局下面對洋基先發柯爾（Gerrit Cole）遭到三振。6局上第三打席敲滾地球推進掃出二壘安打的艾德曼（Tommy Edman），但最終沒有建樹。

大谷翔平8局下第四打席1出局，掃出直擊右外野全壘打牆的二壘安打，一度在壘上對休息室喊叫慶祝，但眼角餘光看到球漏接，又趕緊攻佔三壘。貝茲（Mookie Betts）擊出高飛犧牲打扳平比數。

洋基9局上托瑞斯掃出左外野深遠飛球，遭到球迷干擾接球，因此記為二壘安打，索托（Juan Soto）獲得故意保送，洋基攻佔一、二壘，道奇換上崔南（Blake Treinen），讓賈吉敲出內野飛球。

道奇9局下，洋基終結者威佛（Luke Weaver）演出3上3下，兩隊戰線進入延長賽。
 

關鍵字： 大谷翔平道奇洋基世界大賽棒球

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