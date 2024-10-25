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平野教頭嗨喊兄弟球迷台灣NO.1　這次換球員說：你屏東！

▲▼中信兄弟總教練平野惠一帶領球隊奪得下半季冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟隊總教練平野惠一帶領球隊奪下2024年總冠軍，賽後受訪時展現其一貫的率真風格。當被問到整年征戰過程是否有壓力時，平野惠一以獨特的方式回應，「我不太理解問的問題意義，我想說我想講的話。」

平野惠一隨後望向觀眾席，熱情喊道，「全國中信兄弟球迷、今天來的兄弟球迷們，你們是台灣NO.1、台灣最棒的！」

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現場主持人小白隨即問到接下來還有人要去屏東嗎？平野惠一幽默回應：「這次反而是我被說『你屏東！』」逗得全場大笑。

在奪冠感言中，平野惠一展現出對球隊的愛護與嚴格並存的態度，「請大家幫選手們拍拍手，他們真的非常努力。」他向球員們說，「我是很嚴格的總教練齁，每一場比賽都被唸齁，所以我們總算有好結果，真的非常謝謝大家。」

平野教頭也不忘肯定教練團的付出，「還有教練團，我也是對教練團非常嚴格，很抱歉，為了球員，我們必須成為他們的支柱，能夠讓他們拿到冠軍，麻煩給教練團最大掌聲。」

致詞結束後，全隊圍成圓圈準備拋總教練平野惠一，豈料有球員突發奇想抓起場上的紅土偷襲教頭，由於這精彩畫面沒被媒體捕捉到，主持人小白立即喊「重拍一次！」。

聽到要重拍，平野教頭當場露出驚訝表情，而球員們玩性大發，趁著「重拍」機會再次惡搞。詹子賢隨後又是一把紅土往教頭身上灑，逗得全場笑聲不斷。

球員們期待已久的啤酒浴環節中，平野教頭再次成為眾矢之的，整個人從頭淋到腳。面對球員們的「雙重洗禮」，平野不但沒生氣，反而開心地與球員們同樂。

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