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平野惠一虧巨蛋打不好！陳子豪突然秀日文　抗議裁判手勢要明確

▲▼平野惠一向主場球迷致意。（圖／中信兄弟提供）

▲平野惠一向主場球迷致意。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台南報導

中信兄弟23日在台灣大賽G4以6比4力克統一獅，陳子豪系列賽首度扛四番，用開轟好表現回應教練團對他的期待，平野惠一說，「今天先發打序變動不大，只有陳子豪，他也打出好表現獲選MVP，調度收到不錯效果。子豪基本上巨蛋打不好，相信他今天開始之後會大爆發。」一旁的陳子豪聽見平野的評語後，還用日文笑說，「是呀（そうですね）。」

陳子豪開轟剛好掉在全壘打牆邊緣，跑壘一度有點進退兩難，平野惠一上前與裁判討論，他透露，「可能手勢要再清楚一點，不知道是全壘打，必須要有簡單明瞭的手勢，但子豪到最後都有確實繞壘，是很好的事情，只是當下有沒有接到，還是全壘打，板凳這邊完全不知道發生什麼事情。」

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兄弟本場兩次失誤，其中6局下王威晨的「火車過山洞」失誤釀成失分。平野惠一賽後表示，「雖然知道不可以讓對手看到我們失誤、弱點，但還是發生了失誤，作為一個職棒選手，球漏在後面是失格的，作為職棒選手至少要把球擋在前面。」

但平野惠一也提到短期球賽一定會有失誤，也沒有選手想要失誤，回到賽前所提過的，「短期決戰失誤後要怎麼去補救是重點。」他強調，「棒球不是一個人就可以打的運動，今天全隊一起把失誤補救起來，相信下一場失誤的選手會有很好表現。」

鄭凱文首局掉3分陷入落後，平野惠一說，「因為我們一開始先得到2分先馳得點，下半局被拿到3分，想法是希望盡可能壓到3分以下，以落後1分的狀況，銜接後半段攻勢即可。」

兄弟取得聽牌優勢將回到洲際球場，平野惠一表示，「要用更強的心態去作戰，台灣大賽最多七場，現在已經四場，最多就只剩下三場，應該要珍惜每個瞬間、每一球，都全力以赴，今天客場，聽到很多球迷幫我們加油，希望讓球迷很開心。」

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