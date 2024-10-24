運動雲

>

不只追喬治！勇士本想組4巨頭　柯瑞：多數球隊不想幫我們

▲▼勇士柯瑞、格林；馬刺溫班亞瑪。（圖／VCG）

▲勇士天王柯瑞坦言，進行交易談判時，多數球隊都不想幫他們。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

在4冠核心湯普森(Klay Thompson)今夏離隊後，勇士曾積極追求頂尖搖擺人喬治(Paul George)，《The Athletic》記者史雷特(Anthony Slater)近日披露，灣區當初是想同時得到喬治與「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)，組成4巨頭，無奈快艇和爵士的態度都很強硬，最終沒能成功。

9屆全明星搖擺人喬治以4年2.12億美元(約68.8億台幣)的價碼轉戰七六人後，曾在個人播客節目上爆料，自己原本非常接近加盟勇士，「據我所知，那筆交易幾乎要完成了。」他透露，前東家快艇不想要勇士開出的交易方案，因此最後沒成真。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在追求喬治失利後，勇士把目光放到了「芬蘭司機」馬卡南身上，不過據《The Athletic》記者史雷特的報導，勇士當初是想同時得到這兩人，讓他們與剩下的2大核心柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)組成4巨頭，並不是招攬PG未果才改追馬卡南。

▲▼快艇喬治、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士今夏曾追求喬治。（圖／達志影像／美聯社）

灣區悍將格林坦言，「我們一直在討論這個可能性。如果能同時得到這兩個球員，那將是一個重大的突破。但快艇不願意配合，而爵士總裁安吉(Danny Ainge)也是一如既往地難纏。」

灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)則說，「說實話，大多數球隊可能不會想幫助我們。」

無論是快艇還是爵士，在與勇士進行交易談判時，態度都非常強硬。美國媒體《ClutchPoints》報導，快艇要求在喬治交易案中必須包含灣區「前場大物」庫明加(Jonathan Kuminga)；爵士則希望獲得勇士剩下的年輕核心，如波傑姆斯基(Brandin Podziemski)、穆迪(Moses Moody)或傑克森-戴維斯(Trayce Jackson -Davis)，外加多枚首輪選秀權。

▲▼爵士「芬蘭司機」馬卡南、勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士「芬蘭司機」馬卡南。（圖／達志影像／美聯社）

《ClutchPoints》指出，勇士有能力完成喬治和馬卡南的交易，但兩筆交易最終都沒發生，因為灣區認為為了這兩位球員犧牲「整個未來」並不值得。

主帥柯爾(Steve Kerr)接受《The Athletic》訪問時說，「小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)非常理智。他只是對我說，『為了一支你認為可以不錯但並不是很出色的球隊，而賣掉整個未來是沒有意義的，對吧？』 特別是在我們明星球員年齡都不小的這個階段。」

▲▼快艇喬治、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士今夏曾追求喬治。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞格林喬治馬卡南

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李珠珢準備來台了？網友曝最新線索：台灣歡迎妳

李珠珢準備來台了？網友曝最新線索：台灣歡迎妳

平野惠一虧巨蛋打不好！陳子豪突然秀日文　抗議裁判手勢要明確

平野惠一虧巨蛋打不好！陳子豪突然秀日文　抗議裁判手勢要明確

快訊／陳子豪開轟MVP！兄弟6比4剋獅　3勝聽牌爭冠差一步

快訊／陳子豪開轟MVP！兄弟6比4剋獅　3勝聽牌爭冠差一步

鄭凱文台灣大賽好投回報教練信任　吳俊偉「拆彈」大吼：釋放壓力

鄭凱文台灣大賽好投回報教練信任　吳俊偉「拆彈」大吼：釋放壓力

統一獅背水一戰　餅總信心喊話：還有一絲希望，希望3場可以逆轉

統一獅背水一戰　餅總信心喊話：還有一絲希望，希望3場可以逆轉

聽周思齊建議見效！陳子豪開轟獲MVP　盼回洲際拋彩帶

聽周思齊建議見效！陳子豪開轟獲MVP　盼回洲際拋彩帶

黑豹旗／學長畢業後青黃不接　強恕慘遭白河扣倒止步32強

黑豹旗／學長畢業後青黃不接　強恕慘遭白河扣倒止步32強

黑豹旗／張信哲打擊如潮水！埋伏8棒單場3安　白河擊敗強恕闖16強

黑豹旗／張信哲打擊如潮水！埋伏8棒單場3安　白河擊敗強恕闖16強

不只追喬治！勇士本想組4巨頭　柯瑞：多數球隊不想幫我們

不只追喬治！勇士本想組4巨頭　柯瑞：多數球隊不想幫我們

大馬一哥參戰東超靠阿提諾牽線　「美美」陳俊宏盼挑戰日、韓職籃

大馬一哥參戰東超靠阿提諾牽線　「美美」陳俊宏盼挑戰日、韓職籃

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

熱門新聞

李珠珢準備來台了？網友曝最新線索：台灣歡迎妳

平野惠一虧巨蛋打不好！陳子豪突然秀日文　抗議裁判手勢要明確

快訊／陳子豪開轟MVP！兄弟6比4剋獅　3勝聽牌爭冠差一步

鄭凱文台灣大賽好投回報教練信任　吳俊偉「拆彈」大吼：釋放壓力

統一獅背水一戰　餅總信心喊話：還有一絲希望，希望3場可以逆轉

聽周思齊建議見效！陳子豪開轟獲MVP　盼回洲際拋彩帶

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李珠珢準備來台了？網友曝最新線索

2陳子豪開轟平野惠一抗議裁判手勢

3兄弟6比4剋獅　3勝聽牌爭冠差一步

4鄭凱文好投回報教練　吳俊偉振臂吼

5統一獅背水一戰　餅總信心喊話

最新新聞

1不只追喬治！勇士本想組4巨頭

2學長畢業青黃不接　強恕遭白河扣倒止步32強

3張信哲單場3安　白河擊敗強恕闖16強

4鄭凱文好投回報教練　吳俊偉振臂吼

5陳子豪開轟平野惠一抗議裁判手勢

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

邊荷律應援遇蟲蟲危機　嚇到露哭哭臉→驚慌逃

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

驚悚畫面曝！砂石車輾壓機車成鐵餅　女騎士瞬間消失慘死輪下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366