不只追喬治！勇士本想組4巨頭　柯瑞：多數球隊不想幫我們

▲勇士天王柯瑞坦言，進行交易談判時，多數球隊都不想幫他們。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

在4冠核心湯普森(Klay Thompson)今夏離隊後，勇士曾積極追求頂尖搖擺人喬治(Paul George)，《The Athletic》記者史雷特(Anthony Slater)近日披露，灣區當初是想同時得到喬治與「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)，組成4巨頭，無奈快艇和爵士的態度都很強硬，最終沒能成功。

9屆全明星搖擺人喬治以4年2.12億美元(約68.8億台幣)的價碼轉戰七六人後，曾在個人播客節目上爆料，自己原本非常接近加盟勇士，「據我所知，那筆交易幾乎要完成了。」他透露，前東家快艇不想要勇士開出的交易方案，因此最後沒成真。

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在追求喬治失利後，勇士把目光放到了「芬蘭司機」馬卡南身上，不過據《The Athletic》記者史雷特的報導，勇士當初是想同時得到這兩人，讓他們與剩下的2大核心柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)組成4巨頭，並不是招攬PG未果才改追馬卡南。

▲勇士今夏曾追求喬治。（圖／達志影像／美聯社）

灣區悍將格林坦言，「我們一直在討論這個可能性。如果能同時得到這兩個球員，那將是一個重大的突破。但快艇不願意配合，而爵士總裁安吉(Danny Ainge)也是一如既往地難纏。」

灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)則說，「說實話，大多數球隊可能不會想幫助我們。」

無論是快艇還是爵士，在與勇士進行交易談判時，態度都非常強硬。美國媒體《ClutchPoints》報導，快艇要求在喬治交易案中必須包含灣區「前場大物」庫明加(Jonathan Kuminga)；爵士則希望獲得勇士剩下的年輕核心，如波傑姆斯基(Brandin Podziemski)、穆迪(Moses Moody)或傑克森-戴維斯(Trayce Jackson -Davis)，外加多枚首輪選秀權。

▲爵士「芬蘭司機」馬卡南。（圖／達志影像／美聯社）

《ClutchPoints》指出，勇士有能力完成喬治和馬卡南的交易，但兩筆交易最終都沒發生，因為灣區認為為了這兩位球員犧牲「整個未來」並不值得。

主帥柯爾(Steve Kerr)接受《The Athletic》訪問時說，「小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)非常理智。他只是對我說，『為了一支你認為可以不錯但並不是很出色的球隊，而賣掉整個未來是沒有意義的，對吧？』 特別是在我們明星球員年齡都不小的這個階段。」

▲勇士今夏曾追求喬治。（圖／達志影像／美聯社）