詹皇圓父子聯手夢！戴維斯狂飆36＋16　湖人力退灰狼取開季首勝

記者游郁香/綜合報導

湖人今(23)日在主場迎接開幕戰,面對上季打進西區冠軍賽的灰狼,39歲天王詹姆斯(LeBron James)上半場最後4分鐘,完成與大兒子布朗尼(Bronny James)同場打球的終極夢想,洛城也在當家長人戴維斯(Anthony Davis)單場猛轟36分、16籃板的強勢表現帶領下,以110比103力退灰狼,詹皇在紀錄之夜終於贏了。

湖人開賽就連續上演暴扣,混血前鋒八村壘隔扣了剛以1.1億美元(約35.2億台幣)續約3年的灰狼「巨塔」戈貝爾(Rudy Gobert),隨後生涯邁入第22季的天王詹姆斯也來了一記單手飛扣,紫金軍團首節比對手多出手8次,但團隊命中率只有30.8%,第1節結束以22比23落後1分。

Year 22 and no signs of slowing down ???????? ???? @NBA pic.twitter.com/DuYYF63Dew

進入次節,湖人找回了準星,主控羅素(D'Angelo Russell)、替補長人海耶斯(Jaxson Hayes)接連在籃下得手,曾在熱身賽單場猛砍35分的菜鳥射手柯奈特(Dalton Knecht)也在外線開火,洛城逐漸拉開分差。

▲湖人天王詹姆斯與兒子布朗尼,正式成為NBA史上首對同場征戰的父子 。(圖/路透)

上半場還剩4分鐘,湖人以51比35領先16分,主帥瑞迪克(JJ Redick)同時換上詹姆斯與布朗尼,NBA史上首對同場打球父子檔正式誕生。布朗尼上場後隨即抓下進攻籃板,但被戈貝爾搧了一鍋,隨後的三分出手也不進,在上半場最後1分19秒回到板凳席。

James ???? Griffey



LeBron and Bronny James join Ken Griffey Sr. and Jr. as one of the few father-son duos to play on the same professional sports team ???? pic.twitter.com/hZuiqPdePE