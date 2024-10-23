詹皇圓父子聯手夢！戴維斯狂飆36＋16　湖人力退灰狼取開季首勝

記者游郁香／綜合報導

湖人今(23)日在主場迎接開幕戰，面對上季打進西區冠軍賽的灰狼，39歲天王詹姆斯(LeBron James)上半場最後4分鐘，完成與大兒子布朗尼(Bronny James)同場打球的終極夢想，洛城也在當家長人戴維斯(Anthony Davis)單場猛轟36分、16籃板的強勢表現帶領下，以110比103力退灰狼，詹皇在紀錄之夜終於贏了。

RUI HACHIMURA PUTS RUDY GOBERT ON AN ABSOLUTE POSTER! ???????? pic.twitter.com/fEVOGmdGIc — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) October 23, 2024

湖人開賽就連續上演暴扣，混血前鋒八村壘隔扣了剛以1.1億美元(約35.2億台幣)續約3年的灰狼「巨塔」戈貝爾(Rudy Gobert)，隨後生涯邁入第22季的天王詹姆斯也來了一記單手飛扣，紫金軍團首節比對手多出手8次，但團隊命中率只有30.8%，第1節結束以22比23落後1分。

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Year 22 and no signs of slowing down ????????



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進入次節，湖人找回了準星，主控羅素(D'Angelo Russell)、替補長人海耶斯(Jaxson Hayes)接連在籃下得手，曾在熱身賽單場猛砍35分的菜鳥射手柯奈特(Dalton Knecht)也在外線開火，洛城逐漸拉開分差。

▲湖人天王詹姆斯與兒子布朗尼，正式成為NBA史上首對同場征戰的父子 。（圖／路透）

上半場還剩4分鐘，湖人以51比35領先16分，主帥瑞迪克(JJ Redick)同時換上詹姆斯與布朗尼，NBA史上首對同場打球父子檔正式誕生。布朗尼上場後隨即抓下進攻籃板，但被戈貝爾搧了一鍋，隨後的三分出手也不進，在上半場最後1分19秒回到板凳席。

James ???? Griffey



LeBron and Bronny James join Ken Griffey Sr. and Jr. as one of the few father-son duos to play on the same professional sports team ???? pic.twitter.com/hZuiqPdePE — The Athletic (@TheAthletic) October 23, 2024

與布朗尼同場的期間，詹姆斯又來了一記灌籃，絲毫讓人感受不出他年底就要滿40歲。值得一提的是， 曾在1990和1991賽季當過西雅圖水手隊友的MLB父子檔大、小葛瑞菲(Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.)，這一戰也來到場邊見證歷史。

LBJ throws it up to AD to start the 2nd half ????#KiaTipOff24 on TNT pic.twitter.com/gkmt2Atgnb — NBA (@NBA) October 23, 2024

湖人帶著55比42、13分領先進入下半場，詹姆斯第3節開局就與搭檔戴維斯聯手上演空中接力，將領先擴大到15分，八村壘則隔扣了灰狼明星前鋒藍道(Julius Randle)。不過明尼蘇達這一節在戈貝爾與最強第6人里德(Naz Reid)率隊追分之下，單節得分以32比27力壓洛城，將落後分數縮小到74比82、8分。

▲湖人當家長人戴維斯。（圖／路透）

灰狼末節繼續追趕分數，一波7比3攻勢，追到了81比85，迫使湖人喊出暫停，羅素跳出來穩住洛城軍心，除了切入取分，更串聯起攻勢，連續助攻詹姆斯、海耶斯，很快又拉開10分差。明尼蘇達沒有就此放棄，「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)連續跳投命中試圖止血。

不過戴維斯接管了戰局，最後5分多鐘，他不斷站上罰球線取分，還有一記單腳後仰拋投，加上詹姆斯終場前1分34秒補上一顆三分彈，湖人將比數改寫為110比98，鎖定了勝局，最後就以110比103收下開季首勝，詹皇也終結加盟湖人以來開幕戰0勝6敗的尷尬紀錄。

戴維斯轟下36分、16籃板、4助攻，外帶3火鍋、1抄截；八村壘貢獻18分、5籃板；詹姆斯拿下16分、5籃板和4助攻；布朗尼只打了3分鐘，2投0中沒有分數進帳，抓下1籃板；灰狼則以艾德華茲砍下27分最高。

▲湖人天王詹姆斯與兒子布朗尼，正式成為NBA史上首對同場征戰的父子 。（圖／路透）