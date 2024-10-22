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勝騎士：古林抱歉了，MVP是屬於我的

▲▼ 勝騎士 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 勝騎士 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

「跟古林說聲抱歉，我看好自己拿下這座獎項。」今年球季繳出傲人成績的統一獅王牌勝騎士，以14勝5敗、159.1局送出167次三振的優異表現，不僅包辦勝投王、三振王，更3度當選單月MVP。談到同樣入圍年度MVP的隊友古林睿煬，勝騎士將他視為「好朋友而不是隊友」，展現出亦敵亦友的獨特情誼。

「能與古林睿煬、魔鷹一起入圍，我感到很榮幸，」勝騎士表示，「他們今年的表現都很亮眼、都很強，能跟他們相提並論是很開心的事。」

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談到與古林睿煬的互動，勝騎士透露兩人私下情誼深厚。他曾祭出一個月薪水，向古林下戰帖比拚三振數，雖然最後因賭注太大作罷，但展現出他對後輩的關心與期許。

「與其說是打賭，我是希望在刺激與鼓勵中，讓古林睿煬能再突破，有更好的表現。」勝騎士說，「我自己的個性也是對進步相當渴望的，不會想要安於現狀，我認為只要是人，都能夠進步，我也是隨時隨地想要有更好的表現。」他希望能把這個精神傳承給古林，「他有這個能力，我對他也有更多的期待，我相信他做得到。」

勝騎士也說，「我沒有把古林睿煬當隊友，我把他當作好朋友，我從他身上學到很多，包括面對比賽危機的處理能力。」
「他為人謙虛，是位很好的選手，能和他保持良性的競爭，對我來說，比與其他隊的選手競爭更有意義，這讓我很有成就感。」勝騎士認為透過這樣的競爭，彼此能夠一起進步，「這對球隊來說是很好的事。」

對於年僅24歲的古林，勝騎士給予高度肯定，「這個年齡能有跟我一樣、甚至更好的表現，真的很不簡單，絕對比同齡的我還要強。」

不過談到MVP歸屬，勝騎士自信地說，「跟古林說聲抱歉，我看好自己拿下這座獎項。」對於自己拿到MVP的優勢，他分析，「不能只看數據，我想貢獻更應該體現在整體球隊的表現上，今年我對球隊的貢獻不小，也很榮幸能幫助球隊走到這一步，希望我們能完成最後一哩路，拿下總冠軍。」

談到古林在台灣大賽首戰因背部緊繃提前退場，勝騎士相當關心，「希望他能盡快恢復，因為球隊很需要他，他真的很重要！」
 

關鍵字： 台灣大賽勝騎士統一獅古林睿煬中職

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