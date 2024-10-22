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新北國王「主場開幕」頒發冠軍戒　球迷進Logo Shot整季免費觀賽

▲▼新北國王主場開幕週活動。（圖／新北國王提供）

▲新北國王主場開幕週活動。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王10月26、27日將迎來「王者登基主場開幕週」，首日進行冠軍戒指頒獎儀式，與所有球迷一同回顧奪冠的時刻，見證新賽季再次啟航。國王首場26日迎戰新竹御嵿攻城獅，隔天則要對上新北中信特攻。

▲▼新北國王主場開幕週活動。（圖／新北國王提供）

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國王成軍前兩季都進入季後賽，第3年成功奪下總冠軍，寫下隊史新頁，冠軍戒指儀式不僅是展現球隊的榮耀，也是迎接新賽季的挑戰與目標的宣誓。

開幕週的活動內容豐富多彩，從冠軍戒指頒獎到各種專屬互動。球團今年推出的「Fans Club」會員計畫，藉此回饋長久以來支持國王的球迷，Fans Club會員到現場就能享有特別的福利。10月26日、27日兩場賽事結束後，報名成功的會員可參加專屬活動，有機會戴上冠軍戒指與獎盃拍照。

▲▼新北國王主場開幕週活動。（圖／新北國王提供）

國王啦啦隊QUEENS本季迎來3位新成員，10月27日賽前，將舉行QUEENS簽名會。前30名到Fans Club攤位出示新北國王LINE會員系統的球迷，將獲得簽名會號碼牌及簽名海報。

▲▼新北國王主場開幕週活動。（圖／新北國王提供）

在兩場賽事中，凡是於比賽日購買2024-25實戰版球衣的球迷，都有機會於中場參與「皇家Logo Shot」活動。首位成功進球的球迷，10月26日將有機會獲得一枚象徵榮耀的冠軍戒指，10月27日則享有整季主場A區2人免費觀賽資格，還能拿到國王商城的30,000元現金抵用券。

▲▼新北國王主場開幕週活動。（圖／新北國王提供）

▲▼新北國王主場開幕週活動。（圖／新北國王提供）

另外，國王也設計「禁衛軍預測 Area 02」活動，球迷們只需在比賽開始前，預測成功便有機會帶走BOOK 1 RATTLESNAKE與JA 2 STARGAZER。

為了回饋球迷的熱情支持，新北國王在開幕週期間推出了一系列的票務優惠。C區三人同行一人免費，新北市民及學生憑身份證明文件購票，即可享有9折優惠。此外，凡是穿著新北國王服飾進場的球迷，也可享有同等的票務折扣。同時，國王商城將推出8款全新商品。

▲▼新北國王主場開幕週活動。（圖／新北國王提供）

關鍵字： TPBL新北國王

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