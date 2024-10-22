道奇與洋基世紀爭霸！門票飆漲首戰最貴190萬　二手票飆破4萬

▲▼美國大聯盟世界大賽道奇隊大谷翔平與洋基隊賈吉對決 。（圖／翻攝自大聯盟X）

體育中心／綜合報導

美國大聯盟世界大賽今年由道奇隊與洋基隊在26日（台北時間）爭霸，這是兩隊自1981年以來的首次世界大賽對決，更是兩隊巨星道奇大谷翔平與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的頂級對決，話題度爆表。首戰的門票價格飆升至6萬美金，儘管如此，門票瞬間被搶購一空。

道奇和洋基將於26日在道奇棒球場開打，兩隊最近一次在世界大賽對決是1981年，睽違43年後終於再次於最終決賽舞台相遇，也是繼2020年後首度由國聯、美聯龍頭在世界大賽強碰，

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更不用說能看到生涯首度參加季後賽就嚐到世界大賽滋味的大谷翔平，與洋基巨砲賈吉上演破天荒的「50轟」打者對決。

道奇晉級世界大賽後，官方公布首戰的門票價格。最貴的門票位於最前排，靠近球員休息區的出入口，一張要價6萬506元美金（約新台幣193.5萬），最上層看台的門票，一張也要至少1000美金（約新台幣3.2萬），但超過6萬美金在內的門票全都售完，官方售票平台已經無法購買到門票。

世界大賽首戰門票在二手售票網StubHub上起價為1358美元（約新台幣4.3萬）;，StubHub表示，今年的銷售額超過了去年的數字，並且是2022年比賽銷售額的4倍。洋基的第3至第5場比賽的銷售額比道奇的第1、2、6和7場比賽高出40%。

另一個轉售平台Vivid Seats表示，今年世界大賽的平均售票價格為1368美元，約為去年德州遊騎兵對陣亞利桑那響尾蛇比賽的685美元的2倍。

Vivid表示，售出的第1場比賽門票平均價格為1302美元（約新台幣4.1萬），第2場比賽為1392美元，第3場在洋基體育場舉行的比賽為1443美元，第4場在10月29日的比賽為1389美元。

美國FOX公布1941年世界大賽，道奇與洋基首度爭冠，入場票價只要1美元，現在的價格已經上漲了超過1000倍。