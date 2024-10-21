大巨蛋效應！中職總冠軍賽打到第5戰　可望刷新史上最多觀眾

▲2024中職台灣大賽。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒今年總冠軍賽至少打到第5戰，前2戰在台北大巨蛋共有7萬7596人次進場，依統一獅與中信兄弟公布第3戰到第5戰的預售狀況，今年總冠軍賽系列賽將可望打破史上總冠軍系列賽最多觀眾人數紀錄。

今年總冠軍賽首戰19日在台北大巨蛋吸引滿場4萬人進場，刷新總冠軍賽單場最多觀眾人數紀錄。20日第2戰同樣在台北大巨蛋，則有3萬7596人進場，則是總冠軍賽單場次多觀眾人數。

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中信兄弟與統一獅前2戰打成1勝1敗，確定戰場將延伸到第5戰。

統一獅16日已公布23日第4戰在台南棒球場預售完售1萬張門票，今天再公布22日第3戰在台北大巨蛋已預售約2萬張票。

中信兄弟也在今天確定總冠軍賽第5戰到第7戰，在台中洲際棒球場的3場預售，單場2萬張門票都已完售。

如果打到第5戰結束，依G3到G5的預售狀況，將有約12萬7596人進場，有機會打破總冠軍系列賽最多觀眾人數，而只要每多一場，破紀錄的觀眾人數將會再增加，打到第7戰將約有16萬人次以上。

中職總冠軍系列賽最多觀眾人數紀錄是2015年中信兄弟與Lamigo桃猿爭霸，兩隊打了7戰共有12萬2127人次觀眾。