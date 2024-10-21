運動雲

>

大巨蛋效應！中職總冠軍賽打到第5戰　可望刷新史上最多觀眾

▲▼2024中職台灣大賽G2於臺北大巨蛋舉行，吸引37596名球迷進場。包含首戰滿場四萬人，總人數達到77596人，打破聯盟總冠軍戰前兩場最多觀眾紀錄。（圖／記者李毓康攝）

▲2024中職台灣大賽。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒今年總冠軍賽至少打到第5戰，前2戰在台北大巨蛋共有7萬7596人次進場，依統一獅與中信兄弟公布第3戰到第5戰的預售狀況，今年總冠軍賽系列賽將可望打破史上總冠軍系列賽最多觀眾人數紀錄。

今年總冠軍賽首戰19日在台北大巨蛋吸引滿場4萬人進場，刷新總冠軍賽單場最多觀眾人數紀錄。20日第2戰同樣在台北大巨蛋，則有3萬7596人進場，則是總冠軍賽單場次多觀眾人數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信兄弟與統一獅前2戰打成1勝1敗，確定戰場將延伸到第5戰。

統一獅16日已公布23日第4戰在台南棒球場預售完售1萬張門票，今天再公布22日第3戰在台北大巨蛋已預售約2萬張票。

中信兄弟也在今天確定總冠軍賽第5戰到第7戰，在台中洲際棒球場的3場預售，單場2萬張門票都已完售。

如果打到第5戰結束，依G3到G5的預售狀況，將有約12萬7596人進場，有機會打破總冠軍系列賽最多觀眾人數，而只要每多一場，破紀錄的觀眾人數將會再增加，打到第7戰將約有16萬人次以上。

中職總冠軍系列賽最多觀眾人數紀錄是2015年中信兄弟與Lamigo桃猿爭霸，兩隊打了7戰共有12萬2127人次觀眾。

關鍵字： 中職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

樂天桃猿Thank You投手教練許銘傑　球團宣布不續約葉家淇等4人

樂天桃猿Thank You投手教練許銘傑　球團宣布不續約葉家淇等4人

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　背後突襲道奇女記者全濕了

大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　背後突襲道奇女記者全濕了

台灣大賽G3先發投手出爐　雙洋投羅昂戰克迪搶第2勝優勢

台灣大賽G3先發投手出爐　雙洋投羅昂戰克迪搶第2勝優勢

快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

不是大谷翔平！　艾德曼奪系列賽MVP嗨喊：難以置信

不是大谷翔平！　艾德曼奪系列賽MVP嗨喊：難以置信

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

隊友狂歡大谷翔平看漫畫！赫南德茲揭私下面貌：這就是翔平

隊友狂歡大谷翔平看漫畫！赫南德茲揭私下面貌：這就是翔平

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

樂天桃猿Thank You投手教練許銘傑　球團宣布不續約葉家淇等4人

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　背後突襲道奇女記者全濕了

台灣大賽G3先發投手出爐　雙洋投羅昂戰克迪搶第2勝優勢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天桃猿投手教練許銘傑、4人不需約

2李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

3陳金鋒續任總教練　林威助接農場

4快訊／林威助回歸！悍將副領隊兼任農場主管

5大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　突襲道奇女記者

最新新聞

1中職總冠軍賽打到第5戰　可望刷新最多觀眾

2感謝牧倫斯發現遊戲問題　夢想家再致歉

3少子化仰德招生不易　低肩許晉衡學黃子鵬

4再見三振噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

5北科贏球　教頭：全力跑壘為什麼要教

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

胡金龍勉勵有效！　林祖傑沒想到拿單場MVP

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366