大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　背後突襲道奇女記者全濕了

Shohei Ohtani and Dave Roberts pouring beer on each other is quality content pic.twitter.com/ZFGSOWjDlh — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 21, 2024

▲道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）與大谷翔平互噴香檳。（圖／截自FOX X）

記者楊舒帆／綜合報導

國聯冠軍系列賽21日冠軍出爐，道奇時隔4年奪冠，在休息室瘋狂噴香檳慶祝。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）擁抱大谷翔平並對他噴灑香檳，大谷翔平馬上反擊，毫不客氣地對他狂噴，讓球迷直呼，「大谷好豪邁！」他也突襲正在訪問的女記者華森（Kirsten Watson），對她和隊友狂噴香檳。

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道奇在國聯冠軍系列賽G6以10比5擊敗大都會，大谷翔平貢獻雙安、1打點、跑回2分。這是繼分區冠軍、分區系列賽之後，第三次香檳浴慶祝儀式。

道奇總教練羅伯斯非常興奮，在休息室從背後擁抱全身濕透的大谷翔平，大谷翔平有些驚訝地回頭。隨後他也朝羅伯斯噴灑香檳，笑著說，「啊～～～！」

這段影片在社群平台X引起熱議，網友紛紛表示，「教練玩得太high了～笑」、「非常溫馨的畫面」、「太興奮了」、「教練看起來比誰都開心，真可愛」、「蹦蹦跳跳的樣子很可愛」、「總之看起來很開心」。

大谷與隊友們笑容滿面地分享喜悅。在接受NHK採訪時，他表示，「不管做幾次都真的很棒。我希望今年再做一次就結束。」

當大家以為大谷翔平會回到享受香檳浴的隊友身邊時，他卻發現了道奇隊洛杉磯體育網記者華森（Kirsten Watson），於是從她頭上淋下香檳，大谷臉上露出調皮笑容。華森女士遭到背後突如其來的「襲擊」，但可能是因為球隊獲勝的喜悅，雖然驚訝但仍然展現笑容。

這是大谷翔平生涯首次闖進世界大賽，他受訪時興奮地說，「這是一直夢想參加的舞台。」對於即將面對美聯冠軍洋基，他也表示全隊都會全力以赴。