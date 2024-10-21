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快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲ 大谷翔平 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

國聯冠軍戰G6於20日（台灣時間）開打，道奇全場11支安打，大谷翔平雙安貢獻1打點、1得分，艾德曼（Tommy Edman）兩支長打貢獻4打點，道奇牛棚車輪戰奏效，最終以10比5獲勝，以4勝2敗之姿、相隔3年重返世界大賽，將與美聯冠軍洋基交手。

道奇自2020年後、時隔4年再次晉級世界大賽，當年以4勝2敗擊退光芒隊，拿下隊史暌違32年的冠軍。而今年世界大賽將由國聯冠軍道奇與美聯冠軍洋基交手，台灣時間25日開打。

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回顧洋基和道奇曾在世界大賽交手11次，前一次要追溯至1981年，當時道奇4勝2敗獲世界大賽冠軍，自此之後兩隊再沒有在世界大賽交手過，是睽違43年再上演的戲碼。

道奇投手科佩奇（Michael Kopech）先發，遭阿隆索（Pete Alonso）擊出游擊滾地球內野安打先馳得點。大谷翔平首局面對大都會先發馬奈亞（Sean Manaea），第一打席掃出穿越二、游防線安打，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出中外野外野，攻佔一、三壘，艾德曼（Tommy Edman）適時二壘安打反超為2比1。

大谷翔平2局下第二打席遭到三振。道奇3局下發威，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）掃出安打，艾德曼轟出兩分砲。隨後蒙西（Max Muncy）保送後盜壘，逼得大都會換上第二任投手梅頓（Phil Maton），但遭史密斯（Will Smith）狙擊兩分彈，拉開至6比1。

大都會4局上由文托斯（Mark Vientos）開轟追回2分，並於4局下提前推出當家守護神狄亞茲（Edwin Diaz），大谷翔平第三打席擊出內野飛球。

道奇6局下進攻面對史坦克（Ryne Stanek），史密斯選到保送，泰勒短打靠野手選擇上壘，道奇攻佔一、二壘，大谷翔平第四打席掃出落點巧妙安打追加1分，也將投手打退場。

大都會7局上反攻，T.奈勒（Tyrone Taylor）、麥克尼爾（Jeff McNeil）連續安打，阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）擊出高飛犧牲打追回1分。

8局下道奇對千賀滉大持續發揮攻勢，泰勒安打、大谷翔平保送，貝茲掃出二壘安打進帳1分，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）高飛犧牲打再下一城，E.赫南德茲（Enrique Hernández）適時安打追加比分，拉開至10比4。大都會9局上反攻再添1分，道奇仍順利守成。

艾德曼雙安包含1轟，單場4打點，本系列賽11打點，追平道奇隊史在聯盟冠軍系列賽最多打點紀錄，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在比賽中受訪就指出，「他的打擊非常出色。有打點的能力，必要時也能選到保送。他對我們來說是個重要的存在。」
 

關鍵字： 大谷翔平道奇大都會世界大賽晉級

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