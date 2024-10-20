黑豹旗／社團挑戰科班打到5局　南投教頭期許：突破心中的坎

▲南投高中對戰成德高中。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

社團球隊南投高中在中信盃黑豹旗64強賽強碰甲組成德高中，20日兩隊在三重棒球場交手，前3局單局失分控制在2分以內，撐到第5局才以0比15落敗。

南投高中總教練劉景翔賽後表示，球員前面幾局的表現還算不錯，但守備上的問題影響了比賽結果。「前面那三分，我覺得應該是不會失掉的，」劉景翔說，「畢竟社團跟科班還是差一大截，那是實力問題，需要多去練習的地方。」

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王睿洋首局被敲兩安打、1次保送攻佔滿壘，隨後因三壘手守備失誤失2分，2局上1保送、1安打失1分，隨後回穩止血。3局上被敲安打後製造雙殺，因保送、長打、捕手失誤失2分。投完3局結束先發任務，合計被敲6安打，有4次保送，失5分有4分責失。

劉景翔解釋選擇王睿洋先發的原因，「他投姿比較不一樣，有點偏側投，而且球速本來就比較快。因為科班的打者習慣快球，就想說用慢的去跟他們對決，以柔克剛。」他補充道，「前面只是守備剛好沒有幫到忙而已，比較可惜。」

南投高中打線被王翾祈、邱繼恒、洪偉哲3任投手封鎖，都沒有敲出安打。對此，劉景翔表示，「打擊上今天沒有安打，但是後面至少有跟到球，也有都打得到，就是需要多練習。」他希望球員們能夠突破心中的那道坎。

儘管此戰輸球64強止步，劉景翔仍對球隊的本屆表現表示肯定。「前面幾場比賽都表現得還可以，都有把自己的實力拿出來，可能是遇到科班還是會緊張。」他說。

對於本次黑豹旗的整體表現，劉景翔謙虛地表示，「還可以啦。當然都希望說能再打下一場，能夠再突破自己，但是既然遇到成德，也就順其自然。」