挑戰成為日本第4位登NBA球員　河村勇輝是本季最矮球員

▲日本第一控河村勇輝。（圖／路透）

文／中央社

備受矚目的日本籍後衛河村勇輝，今天正式與NBA曼菲斯灰熊簽下雙向合約，有望成為史上第4名踏上NBA舞台的日籍球員，同時是目前NBA最矮的球員。

從6歲開始接觸籃球，日本新生代控球後衛河村勇輝雖然身高僅172公分，但憑藉不錯的速度優勢彌補，而且他在年僅18歲時以「特別指定選手」身分加入日本職籃B.League一級聯賽，成為聯盟史上最年輕的球員，並在短時間內宰制B.League，甚至榮登最有價值球員（MVP）殊榮。

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今年河村勇輝在巴黎奧運賽場大放異彩，甚至差點率領日本扳倒地主法國，因而在9月與美國職籃NBA灰熊隊簽下「Exhibit 10」合約，期盼擠進開季名單、完成挑戰NBA的夢想。

▲「日本希望」河村勇輝與灰熊一哥莫蘭特大秀舞技。（圖／路透）

在沒有帶著翻譯的情況下，河村勇輝靠著自身努力融入團隊，尤其與灰熊當家控衛莫蘭特（Ja Morant）一同大秀舞技，逗趣畫面獲得外界熱議。而河村勇輝近期在熱身賽屢屢上演精彩助攻，終於得到灰熊隊肯定，雙方簽下雙向合約，立刻引爆熱烈討論，莫蘭特也在社群媒體轉發河村勇輝照片，藉以歡迎這名新隊友。

值得一提的是，雙向合約得以參加NBA的比賽，若河村勇輝如願踏上NBA舞台，除了是目前聯盟最矮的球員外，同時將成為繼田臥勇太、渡邊雄太及八村壘後，史上第4名締造此創舉的日本籍球員，而且是首名從日本職籃B.League挑戰NBA成功的球員。