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湖人落選新秀見偶像柯瑞激動哭了　勇士天王暖祝福他獲雙向合約

記者游郁香／綜合報導

23歲的落選新秀奧利瓦里(Quincy Olivary)今夏受邀參加湖人訓練營，他在最後一場熱身賽見到兒時偶像柯瑞(Stephen Curry)，賽後受訪時他激動哭了，「我有他的球衣，他簽了兩次名。我以前睡覺都要把那件球衣放在身邊。」在奧利瓦里獲得洛城開出的雙向合約後，柯瑞隨即就貼出兩人合照獻上祝福。

「我只是想在NBA找到一份工作。」來自澤維爾大學的落選新秀奧利瓦里，代表湖人出戰熱身賽繳出令人印象深刻的表現，包括對公鹿一役在末節獨攬11分，幫助球隊逆轉，昨(19)日對勇士，他則以16投8中砍下全隊最高的22分，三分9投5中，他熱身賽的三分命中率高達57%。

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▲▼湖人小將奧利瓦里。（圖／路透）

▲湖人小將奧利瓦里。（圖／路透）

最終奧利瓦里如願獲得湖人開出的雙向合約，洛城為了留下他，釋出2年級中鋒卡斯爾頓(Colin Castleton)，以騰出雙向合約名額。

值得一提的是，奧利瓦里昨日在場邊與他的兒時偶像、勇士天王柯瑞見面，柯瑞親切與他互動，兩人還開心合照，賽後這位23歲小將激動哭了，「他是我最喜歡的球員。我有他的球衣，他簽了兩次名，我以前睡覺都要把那件球衣放在身邊。」

奧利瓦里透露自己從6年級就喜歡柯瑞，「我曾經非常希望能像他一樣。」在奧利瓦里獲得雙向合約的消息傳出後，柯瑞隨即在個人社群媒體上貼出兩人的合照獻上祝福。

▲▼湖人小將奧利瓦里。（圖／路透）

▲湖人小將奧利瓦里。（圖／路透）

NBA記者安德魯斯(Malika Andrews)表示，「奧利瓦里的崛起是季前熱身賽中最好的故事之一。」

湖人傳奇魔術強森(Magic Johnson)也說，他看了奧利瓦里昨日的訪問，內心深受感動，「人們常常把改變籃球比賽的功勞歸於我和柏德(Larry Bird)，但柯瑞、詹姆斯(LeBron James)和杜蘭特(Kevin Durant)在改變當今的比賽中也發揮了重要作用！」

關鍵字： NBA湖人Quincy Olivary勇士柯瑞

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