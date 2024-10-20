道奇牛棚G6全員待命！大谷翔平是否登板？道奇教頭回應引笑聲

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊在國聯冠軍系列賽以3勝2敗領先，第6戰將於21日重返洛杉磯道奇球場舉行。兩隊於20日在該球場進行練習，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）出席記者會，為決戰做準備。再度被問大谷翔平是否登板，羅伯斯回應「謝謝提問」引起爆笑。

關於第6戰將是「牛棚日」，羅伯茲教練解釋說，「明天是牛棚比賽。這與第2戰相似，但我們期待有更好的表現。我還不知道會如何調度選手。這取決於大都會隊如何安排陣容。這將是一場全員待命的比賽。」

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當被問到是否會在第6戰投入全力，還是會考慮到第7戰而取得平衡時，他表示，「我們的焦點仍然在第6戰。我們已做好準備在兩場比賽中防止失分。」

由於這是一場將傾巢而出，有記者詢問正在為投手復出進行投球練習的大谷翔平是否能在第6或第7戰登板。教練回答說：「他不會投球。謝謝你的提問」，引發了笑聲。

另一方面，關於中繼投手跨局投球的問題，他說，「他們會做任何被要求的事。他們會做任何為贏得比賽所需要的事。」至於山本由伸是否中繼登板，他否認說，「他不在名單中。」

此外，他透露還沒有與右腳踝扭傷但仍繼續出場的弗里曼（Freddie Freeman）交談。雖然暗示他可能不會先發，但表示：「他在重訓室。他說腳踝的傷影響了打擊，但我希望他能回到這裡（比賽中）。」