NBA開季專題／東區8個大膽預測　布朗森拿MVP？騎士核心被交易？

▲尼克頭牌布朗森。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA 2024-25賽季將在23日點燃戰火，《The Athletic》對聯盟30支球隊都做出大膽預測，以下擷取東區8支較受矚目隊伍的預測內容，包括尼克主控布朗森(Jalen Brunson)將贏得年度MVP，騎士將交易除了一哥米歇爾(Donovan Mitchell)之外的核心球員等。

1. 塞爾提克：今年首輪第30順位新秀謝爾曼(Baylor Scheierman)將有所貢獻

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塞爾提克上季冠軍陣容中有多達13人留隊， 輪替空間有限，也不會優先考慮培養年輕球員，不過今年首輪第30順位新秀謝爾曼應該會獲得上場機會。這位6呎6吋(約198公分)前鋒的精準投籃可能會吸引眾人目光，但他聰明的決策能力，將讓他成為一個有用的助手。他在休賽季增加了10到15磅(約4.5到6.8公斤)，以應對NBA高強度的身體對抗，他的防守也不會差到阻礙他得到上場時間。

▲塞爾提克菜鳥謝爾曼（左）。（圖／路透）

2. 尼克：布朗森將贏得年度MVP

布朗森每季都在進步，他上季場均能砍28.7分，表現相當高效，新賽季他多了兩名強力新隊友布里吉斯(Mikal Bridges)和唐斯(Karl-Anthony Towns)，能替他拉開空間，可以預期他將繼續進化，「紐約會很強。進攻應該是聯盟中最好的之一，而布朗森是陣中最佳的進攻球員，這些要素加起來，很可能讓他贏得MVP獎項。」

▲尼克主控布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

3. 七六人：2年級後衛康西爾四世(Ricky Council IV)將在季中登上先發

費城今夏迎來頂尖搖擺人喬治(Paul George)入隊，組成新版3巨頭，並增加了多名外線球員，「美男」烏布瑞(Kelly Oubre)上季在防守端有所進步，並在進攻端找到自己定位；來自邁阿密的射手馬丁(Caleb Martin)可以勝任任何位置，只不過他的狀態總是起起伏伏。

▲七六人2年級後衛康西爾四世。（圖／路透）

由於費城先發陣容擁有大量的進攻天賦，康西爾四世的防守能力可能會給他機會取得突破，將烏布瑞或馬丁擠到板凳上。費城需要有人在進攻端承擔重任，而喬治可能是他們最好的外圍防守者，若攻防都要仰賴他，這位34歲資深明星恐怕會過度勞累。康西爾四世在夏季聯賽投籃命中率達到42%，證明他是一個可行的選擇，他可以拉開空間又有一定的防守能力。

4. 騎士：將交易核心4人之一

「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)今夏以3年1.503億美元(約49億台幣)續約，騎士新賽季的輪替陣容沒有改變，或許新教頭亞特金森(Kenny Atkinson)能讓團隊搭配地更好，但如果他無法辦到，有一筆交易將出現，可能是送走當家中鋒艾倫(Jarrett Allen)或另一位後場主力賈蘭德(Darius Garland)，讓他們在季後賽能展現新的風貌。

▲騎士主控賈蘭德仍然可能被交易？（圖／達志影像／美聯社）

5. 溜馬：例行賽排在東區第4

塞爾提克、尼克和七六人將成為東區前3名球隊，但第4名之爭，溜馬將脫穎而出。上季加入的西亞卡姆(Pascal Siakam)已融入球隊，哈利伯頓(Tyrese Haliburton)將繼續繳出頂級控衛的表現。印第安納新賽季會更好，因為馬圖林(Bennedict Mathurin)已恢復健康，上季竄出的後場新星內姆哈德(Andrew Nembhard)也令人期待。

▲溜馬少主哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬上季是第6種子，可惜主控哈利伯頓因傷在東區冠軍賽只打了2場，其他隊友仍在分區決賽繳出令人敬佩的表現，新賽季主力健康歸來，有望衝進分區前4名。

6. 公鹿：「字母哥」安戴托昆波奪得第3座年度MVP

「字母哥」上季表現出色，他是NBA史上首位場均至少30分、10籃板，同時命中率超過60%的球員。如果公鹿新賽季能東區取得前兩名， 「字母哥」將再次進入MVP討論中，他先前已經2度奪下這個獎項。

▲公鹿一哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

7. 熱火：長人阿德巴約將成為「三分威脅」

阿德巴約(Bam Adebayo)上季開始展現他在三分外線的效率，而熱火需要更多方法來拉開場上空間。據阿德巴約自己的說法，他預計本季在三分外線出手100次以上，如果他能穩定命中外線，可能會打出生涯最出色的進攻表現，為一支即使在一哥巴特勒(Jimmy Butler)和「英雄哥」希洛(Tyler Herro)健康時也難以找到進攻火力的邁阿密拉開空間。

▲熱火阿德巴約（中）。（圖／VCG）

8. 魔術：三分投射表現會更好

遠距投籃是魔術上季的致命弱點，尤其是在季後賽對騎士的系列賽，他們連空檔三分都難以命中，還好休賽季延攬擁有冠軍經驗的射手波普(Kentavious Caldwell-Pop)，他預計能從兩位前場新星班凱羅(Paolo Banchero)和華格納(Franz Wagner)的突破分球中得到大量空檔三分機會。

▲魔術超新星班凱羅生涯第2季的驚人表現。（圖／記者游郁香製）

另外，菜鳥席爾瓦(Tristan da Silva)有機會在季後賽前成為一名關鍵角色球員和空間「製造者」。不過魔術本季是否能突破季後賽首輪，或避免落入附加賽，這將取決於華格納能否從生涯最低的三分命中率中反彈，以及控衛薩格斯(Jalen Suggs)的投籃表現是否能持續進步。

▲2冠射手波普轉戰魔術。（圖／達志影像／美聯社）