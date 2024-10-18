黑豹旗／鳳山差點贏木棒南港！教練好意外　邦迷余定謙：沒輸太多

▲鳳山高中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

升學學校鳳山高中闖進中信盃黑豹旗青棒賽64強，是隊史第4次，且今（18日）交手木棒組南港高工，雙方戰得難分難捨，打出一場7局3小時39分的比賽，鳳山在7局上才因關鍵的2分失分，終場以13比15輸球，談到球隊表現，總教練黃家昭說：「出乎預料，沒想到可以咬這麼緊。」

「我們練習時間很少」鳳山是升學學校，大部分選手社團課才會練習，守備部分比較不穩定，投手也只能要求每天中午吃飯時間後的半小時至一小時練習，「而且考試時間就會沒辦法練。」

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此戰鳳山一度以5比1超前南港，6局打完雙方還以13比13平手，讓黃家昭直呼可惜，「他們這屆能力不錯，有些國小有打過社區球隊，像是先發的左投余定謙。」黃家昭賽前就提醒投手，面對木棒組球隊球數要盡量拉長，「變化球要比較多，我們才有辦法對付木棒組，直球的話沒辦法制止他們攻勢。」

除了投手外，打擊部分今天鳳山也有發揮，全場12支安打，比南港還要多，「整體打擊還不錯，主要是我們這邊有幾個國小就打過，陣中應該有3、4個有比賽經驗，所以比一般社團球隊不會怯場。」

「還算滿意，投球上面能壓制住第一局，很開心，表現還算ok。」余定謙此戰主投2局，沒有被敲任何安打，主要是控球不理想，投出6次四壞球、2次觸身球，還有4次暴投，不過有3次三振，丟5分之中，有4分自責分；打擊方面也有二壘安打表現，他說：「今天投球跟打擊都還不錯，不過可能因為練習比較少，體能沒辦法負荷太久。」

能跟木棒組球隊打得激烈，余定謙說：「賽前我們就覺得也許有機會，實際打過後知道，他們技術沒比我們好多少，只是經驗、穩定度輸他們，所以最後這場才會輸。」余定謙直說，「至少我們今天知道，打科班不會輸太多，我們還有點競爭力。」

少棒時期在龍華國小的余定謙，升上國中之後決定開始讀書，所以沒有繼續打球，後來考上升學學校鳳山高中，能在這裡遇到許多以前打過球的隊友，他笑說：「能在這裡組一隊感覺很不錯。」

余定謙透露，自己從小跟著爸媽一起看興農牛、義大犀牛、富邦悍將，最喜歡的球員就是江少慶，不過現在還沒有機會到新莊球場看富邦比賽，希望升上大學之後，自己能到新莊球場看球。