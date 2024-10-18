海碩網球賽20日開戰　曾俊欣、許育修、吳東霖、何承叡捍衛主場

▲▼2024年台北海碩網球公開賽 。（圖／台北市體育局提供）

記者歐建智／綜合報導

「2024年台北海碩網球公開賽」將於10月20至27日在臺北網球中心盛大登場，我國精銳盡出，曾俊欣、許育修、吳東霖力拚繼2017年盧彥勳後，成為第二位單打封王地主選手；何承叡則要繼五月於華國三太子盃後挑戰捍衛台灣二連冠紀錄，

台北市政府體育局王泓翔局長表示，台北市的精英選手們齊力對抗外國軍團，不僅要改寫個人在海碩盃最佳成績，更要將冠軍水晶球拍留在台灣，帶給所有球迷們最精彩的運動饗宴。

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北市體育局與中華民國網球協會共同主辦的「2024年台北海碩網球公開賽」，今年為ATP挑戰賽125等級，總獎金約16.4萬美元，冠軍可獲125分職業積分。10月20日率先進行會外賽，21日起會內賽接續登場，26、27日進行準決賽與決賽。

為挑戰此次賽事，我國好手精銳盡出；曾俊欣、許育修、吳東霖都將參戰，力拚繼2017年盧彥勳之後，第二位勇奪單打冠軍的地主選手，

今年職業賽成績亮眼的何承叡，不僅已斬獲三座冠軍，世界排名更創下個人新高，且更在5月份的華國三太子盃奪冠，此次將挑戰捍衛台灣二連冠的另類紀錄。

賽會現場也舉辦多項周邊活動，且10月21日至25日晚間賽事、26日準決賽及27日決賽最後一場賽後將進行贈獎活動，現場民眾只要接獲場上選手擊出幸運網球，就有機會獲得限量好禮，最大獎包含網球拍與球拍袋等。