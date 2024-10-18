運動雲

>

海碩網球賽20日開戰　曾俊欣、許育修、吳東霖、何承叡捍衛主場

▲▼2024年台北海碩網球公開賽 。（圖／台北市體育局提供）

▲▼2024年台北海碩網球公開賽 。（圖／台北市體育局提供）

記者歐建智／綜合報導

「2024年台北海碩網球公開賽」將於10月20至27日在臺北網球中心盛大登場，我國精銳盡出，曾俊欣、許育修、吳東霖力拚繼2017年盧彥勳後，成為第二位單打封王地主選手；何承叡則要繼五月於華國三太子盃後挑戰捍衛台灣二連冠紀錄，

台北市政府體育局王泓翔局長表示，台北市的精英選手們齊力對抗外國軍團，不僅要改寫個人在海碩盃最佳成績，更要將冠軍水晶球拍留在台灣，帶給所有球迷們最精彩的運動饗宴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市體育局與中華民國網球協會共同主辦的「2024年台北海碩網球公開賽」，今年為ATP挑戰賽125等級，總獎金約16.4萬美元，冠軍可獲125分職業積分。10月20日率先進行會外賽，21日起會內賽接續登場，26、27日進行準決賽與決賽。

為挑戰此次賽事，我國好手精銳盡出；曾俊欣、許育修、吳東霖都將參戰，力拚繼2017年盧彥勳之後，第二位勇奪單打冠軍的地主選手，

今年職業賽成績亮眼的何承叡，不僅已斬獲三座冠軍，世界排名更創下個人新高，且更在5月份的華國三太子盃奪冠，此次將挑戰捍衛台灣二連冠的另類紀錄。

賽會現場也舉辦多項周邊活動，且10月21日至25日晚間賽事、26日準決賽及27日決賽最後一場賽後將進行贈獎活動，現場民眾只要接獲場上選手擊出幸運網球，就有機會獲得限量好禮，最大獎包含網球拍與球拍袋等。

關鍵字： 海碩網球賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／前職棒教頭李來發過世　享壽70歲

快訊／前職棒教頭李來發過世　享壽70歲

大谷翔平無視噓聲！首打席轟189公里超速彈

大谷翔平無視噓聲！首打席轟189公里超速彈

黑豹旗／睽違6年闖64強卻因遲到裁定輸　台中二中：嘉中會怕我們

黑豹旗／睽違6年闖64強卻因遲到裁定輸　台中二中：嘉中會怕我們

大谷翔平開轟、貝茲猛打！道奇10:2擊垮大都會　系列賽聽牌

大谷翔平開轟、貝茲猛打！道奇10:2擊垮大都會　系列賽聽牌

傳加入富邦？林威助聽聞也「問號」　隨遇而安不排斥新機會

傳加入富邦？林威助聽聞也「問號」　隨遇而安不排斥新機會

黑豹旗／台中二中遲到裁定輸批對手怕我們　蔡明里：自以為風趣？

黑豹旗／台中二中遲到裁定輸批對手怕我們　蔡明里：自以為風趣？

瞭解被釋出茫然　方昶詠招募人才「球員優先」

瞭解被釋出茫然　方昶詠招募人才「球員優先」

快訊／中職總冠軍戰32人名單出爐　兄弟3洋投沒選象騎士

快訊／中職總冠軍戰32人名單出爐　兄弟3洋投沒選象騎士

黑豹旗／台灣選手壯的很矮高的不壯　美國學校在台灣打球常被取笑

黑豹旗／台灣選手壯的很矮高的不壯　美國學校在台灣打球常被取笑

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

熱門新聞

快訊／前職棒教頭李來發過世　享壽70歲

大谷翔平無視噓聲！首打席轟189公里超速彈

黑豹旗／睽違6年闖64強卻因遲到裁定輸　台中二中：嘉中會怕我們

大谷翔平開轟、貝茲猛打！道奇10:2擊垮大都會　系列賽聽牌

傳加入富邦？林威助聽聞也「問號」　隨遇而安不排斥新機會

黑豹旗／台中二中遲到裁定輸批對手怕我們　蔡明里：自以為風趣？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／前職棒教頭李來發過世　享壽70歲

2大谷翔平無視噓聲　首打席就開轟

3中二中睽違6年闖黑豹旗64強因遲到裁定輸

4大谷翔平開轟、貝茲猛打！道奇聽牌

5林威助加入富邦？本人問號未把話說死

最新新聞

1李承洲看完大谷翔平7局好投勝打

2高一李承洲勝投自己打　率玉里晉級

3「大溪大谷翔平」目標球速150！

4二刀流林珺希敲勝打飆速後援　大溪擊敗中興

5李來發肝癌病逝余政憲感念培育人才

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

陳傑憲喊話隊友團結拚總冠軍　上次被兄弟橫掃相信大家沒忘

安打王邱智呈季後挑戰賽火燙7成　首闖台灣大賽既興奮又緊張

曝前6局讓暴力猿無安打關鍵　勝騎士遇亂流退場：相信牛棚

陳鏞基9局緊張到胃痛！　台灣大賽首映「金鏞連線」感動哽咽

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366