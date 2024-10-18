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黑豹旗／社團完封甲組驚奇一役後　僑泰王牌葉建陞一局爆自我檢討

▲▼台中市僑泰高中，葉建陞、角羽蓁。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台中市僑泰高中葉建陞。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗18日在三重棒球場進行64強戰，前一戰對木棒組陽明工商繳出完封勝的葉建陞，此戰再度銜命先發，面對高雄市中山高中，前3局僅失1分，4局下遇到亂流敗下陣來。

該局隊友失誤失掉非責失分，加上單局4次保送也種下敗因，葉建陞賽後檢討道，「投手丘感覺比較奇怪，沒有蹬到腳、快跌倒的感覺，還有呼吸也沒有調整好。」他直言，「賽前期待可以晉級32強，自己調整有問題。」

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前一戰對木棒組陽明工商演出驚奇戰役，葉建陞坦言，「賽前以為會被打爆，結果到第三、四局時才想說，好奇怪怎麼一直0比0，也慢慢有贏球的感覺。」

曾在北勢國中參與球隊訓練，但國三就退隊，高中仍想繼續打棒球，因此就讀僑泰高中。高二以前都以野手為主，直到高三才開始練投手。

總教練李國銀透露，「學長畢業後缺投手，觀察他傳球的球質重，穩定度也好，原本要讓他守游擊，但投手、一壘都缺人就讓他兼任這兩個位置了。」

葉建陞滿意本屆黑豹旗投球進步幅度大，但打擊沒有太多發揮嘆可惜，他坦言，「去年對彰師附工5支4，是印象最深刻的一場比賽。」高三時期投打兼修，他直言，「兩邊跑太累了。」

關鍵字： 黑豹旗葉建陞三重棒球場中信盃木棒組

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