喬治左膝「無結構性損傷」至少休1周　美媒：馬克西得扛起七六人

▲七六人喬治。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

七六人砸了2.12億美元(約68.8億台幣)挖來的頂尖搖擺人喬治(Paul George)，前一場熱身賽遭逢膝傷，檢查結果今(16)日出爐，確認是左膝骨挫傷，並無結構性損傷，將在1周後重新評估傷勢，《ESPN》記者麥克馬洪(Tim MacMahon)直言，「這就是為什麼馬克西(Tyrese Maxey)成為例行賽中最重要的球員。」

費城日前宣布當家一哥恩比德(Joel Embiid)不會在熱身賽登場，確保他能健康迎接例行賽，未料今夏最大引援喬治昨(15)日也爆出傷情，他在對老鷹的熱身賽次節還剩8分17秒，防守老鷹前鋒強森(Jalen Johnson)時，意外傷到左膝，暫停時一瘸一拐地走向板凳席，費城稱他的左膝過度伸展，將接受進一步檢查。

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喬治賽後告訴《費城詢問報》，「我感覺膝蓋過度伸展了，馬上就覺得需要被換下來檢查，但如果你問我，我不太擔心這個問題。」

▲七六人喬治。（圖／路透）

主帥納斯(Nick Nurse)今日在球隊訓練基地受訪時帶來好消息，「所有檢查結果都正常。」根據七六人公布的消息，喬治的左膝骨挫傷，沒有結構性損傷，將在一周後重新評估傷勢。

NBA名記者歐康納(Kevin O'Connor)直呼，「七六人鬆了一口氣，那看起來很嚇人。」

《ESPN》記者麥克馬洪則說，「這就是為什麼馬克西成為例行賽最重要的球員……當另外兩位明星球員休息時，他必須扛起這支球隊。」

▲恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

費城頭牌恩比德生涯飽受傷病所苦，上季更因膝蓋半月板傷勢只出賽39場，今年從熱身賽就開始「負荷管理」，他本人公開表示，未來應該都不會再打「背靠背」比賽。曾歷經嚴重腿傷的喬治，上季打了76場，這是自2018-19賽季以來，他首次出戰超過56場，34歲的他已是一名老將，七六人勢必也得特別注意他的健康狀況。

新組成的3巨頭中，年僅23歲的馬克西年輕有力，當其他兩位前輩碰上傷病問題時，他就得擔負起帶領這支球隊的重任。

▲七六人後場新星馬克西。（圖／CFP）