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湖人積極物色中鋒！潛在交易目標曝　尼克也追過這位213公分長人

▲▼黃蜂長人理查茲。（圖／路透）

▲黃蜂長人理查茲（中）。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人今夏並未完成任何交易，這並不意味著他們沒有嘗試，美國媒體《ClutchPoints》披露，洛城追求過黃蜂213公分長人理查茲(Nick Richards)，他的籃板能力和在內線強硬的表現，讓他成為具有吸引力的角色球員，尼克在交易來唐斯(Karl-Anthony Towns)之前，也曾關注這位26歲中鋒。

理查茲是2020年次輪第42順位新秀，過去4季都待在夏洛特，生涯前2季他沒有太多發揮空間，兩季場均上場時間都不到8分鐘，近2季他憑藉籃板能力與在內線強硬的表現，成了主要輪替球員，上季更先發了51場，場均能得9.7、8籃板和1.1火鍋，迎來生涯年。

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▲▼黃蜂長人理查茲。（圖／路透）

▲黃蜂長人理查茲（右）。（圖／路透）

理查茲在2023年3月以3年1500萬美元的價碼與黃蜂續約，這紙合約將在2025-26賽季到期。消息來源透露，就湖人追求理查茲的情況而言，從夏洛特的角度來看，並沒有任何實質性的進展。黃蜂陣中短期內絕對不會交易的球員僅有2位，分別是「球小弟」拉梅洛(LaMelo Ball)和榜眼長人米勒(Brandon Miller)，但他們對進行「重大改革」一直保持謹慎態度。

《ClutchPoints》指出，這是理查茲交易談判未能取得進展的主要原因之一，同時黃蜂考量到另一位中鋒威廉斯(Mark Williams)在場上的不穩定性，加上理查茲帶來的能量與貢獻，他們顯然不願輕易放棄理查茲。

湖人今夏一直在尋求增加內線新援的機會，但至今未能如願。理查茲除了吸引洛城的目光，先前透過重磅交易網羅前灰狼一哥唐斯的尼克，也曾關注理查茲，將他視為替代前主戰長人哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)和羅賓森(Mitchell Robinson)的前場人選。

關鍵字： NBA湖人黃蜂理查茲Nick Richards

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