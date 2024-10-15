休息區驚現蛇引「嘶嘶」騷動　道奇投手曝遇過更嚇人的

THERE WAS A SNAKE IN THE DODGERS DUGOUT pic.twitter.com/AchOtlgNlv — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 14, 2024

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍系列賽第2戰上演一段插曲，一條蛇突然出現在道奇主場休息區，引發一陣「 嘶嘶」騷動。

比賽進行到5局上半結束，道奇隊右投亨尼威爾（Brent Honeywell）首先發現了這位不速之客，「我走下來時看到，那只是一條蛇，我覺得（板凳教練Danny Lehmann）應該沒有注意到，我希望它是隻幸運蛇，當然我們後面確實攻下了一些分數。」



亨尼威爾的淡定源於他在小聯盟的一次奇遇。當時還是光芒隊新秀的他，在球場更衣室裡遇到了一條10英尺（3公尺）長的鱷魚。起初他以為是惡作劇

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「我走過去時，那條鱷魚就縮在角落，沒人敢靠近牠。」亨尼威爾說，「不過，我們偶爾就是需要碰到一些瘋狂的事情。」

這條蛇體型較小，並沒有對球員造成威脅。道奇隊場地工作人員迅速用毛巾把牠包起來，隨後安全移除。

FOX解說員戴維斯（Joe Davis）當時打趣表示，「我們有了《飛機上的蛇》、《火車上的蛇》，現在又有了最新的好萊塢大片：《休息區裡的蛇》。」

雖然「蛇訪」未能為道奇隊帶來好運，球隊最終以3-7不敵大都會，但正如亨尼威爾所說，「這就是季後賽，你會看到任何事情。」

或許這種「瘋狂事物」會成為新的季後賽催化劑，就像MLB過去曾出現的「幸運動物」，包括2022年教士隊的「幸運鵝」，以及2011年紅雀隊的「幸運松鼠」。

▲亨尼威爾（Brent Honeywell）發現了一條小蛇。（圖／截自MLB X）