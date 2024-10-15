運動雲

>

休息區驚現蛇引「嘶嘶」騷動　道奇投手曝遇過更嚇人的

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍系列賽第2戰上演一段插曲，一條蛇突然出現在道奇主場休息區，引發一陣「 嘶嘶」騷動。

比賽進行到5局上半結束，道奇隊右投亨尼威爾（Brent Honeywell）首先發現了這位不速之客，「我走下來時看到，那只是一條蛇，我覺得（板凳教練Danny Lehmann）應該沒有注意到，我希望它是隻幸運蛇，當然我們後面確實攻下了一些分數。」


亨尼威爾的淡定源於他在小聯盟的一次奇遇。當時還是光芒隊新秀的他，在球場更衣室裡遇到了一條10英尺（3公尺）長的鱷魚。起初他以為是惡作劇

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我走過去時，那條鱷魚就縮在角落，沒人敢靠近牠。」亨尼威爾說，「不過，我們偶爾就是需要碰到一些瘋狂的事情。」

這條蛇體型較小，並沒有對球員造成威脅。道奇隊場地工作人員迅速用毛巾把牠包起來，隨後安全移除。

FOX解說員戴維斯（Joe Davis）當時打趣表示，「我們有了《飛機上的蛇》、《火車上的蛇》，現在又有了最新的好萊塢大片：《休息區裡的蛇》。」

雖然「蛇訪」未能為道奇隊帶來好運，球隊最終以3-7不敵大都會，但正如亨尼威爾所說，「這就是季後賽，你會看到任何事情。」

或許這種「瘋狂事物」會成為新的季後賽催化劑，就像MLB過去曾出現的「幸運動物」，包括2022年教士隊的「幸運鵝」，以及2011年紅雀隊的「幸運松鼠」。

▲▼亨尼威爾（Brent Honeywell）發現了一條小蛇。（圖／截自MLB X）

▲亨尼威爾（Brent Honeywell）發現了一條小蛇。（圖／截自MLB X）

關鍵字： 道奇隊美國職棒國聯冠軍系列賽插曲

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台鋼雄鷹宣布8人不續約名單　2018年選秀首輪投手在列

台鋼雄鷹宣布8人不續約名單　2018年選秀首輪投手在列

大谷翔平2保送　林多首打席開轟！大都會7比3系列賽扳平道奇

大谷翔平2保送　林多首打席開轟！大都會7比3系列賽扳平道奇

中職總冠軍賽獅象19日交鋒　前3場台北大巨蛋開打

中職總冠軍賽獅象19日交鋒　前3場台北大巨蛋開打

「很抱歉無法為球隊貢獻」翁瑋均遭戰力外：把握機會面對傷痛

「很抱歉無法為球隊貢獻」翁瑋均遭戰力外：把握機會面對傷痛

黑豹旗／大直女投手黃芊菡長髮過腰　最愛兄弟王威晨

黑豹旗／大直女投手黃芊菡長髮過腰　最愛兄弟王威晨

台籃4大聯賽都打過！　桑尼加盟國王只因「台灣很安全」

台籃4大聯賽都打過！　桑尼加盟國王只因「台灣很安全」

「這也太蠢...」大谷翔平深遠安打遭改判　打點沒了引球迷不滿

「這也太蠢...」大谷翔平深遠安打遭改判　打點沒了引球迷不滿

安打王邱智呈季後挑戰賽火燙7成　首闖台灣大賽既興奮又緊張

安打王邱智呈季後挑戰賽火燙7成　首闖台灣大賽既興奮又緊張

曝前6局讓暴力猿無安打關鍵　勝騎士遇亂流退場：相信牛棚

曝前6局讓暴力猿無安打關鍵　勝騎士遇亂流退場：相信牛棚

林書緯「變髮」主因曝光　瞄準年度MVP等3大獎項

林書緯「變髮」主因曝光　瞄準年度MVP等3大獎項

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

熱門新聞

台鋼雄鷹宣布8人不續約名單　2018年選秀首輪投手在列

大谷翔平2保送　林多首打席開轟！大都會7比3系列賽扳平道奇

中職總冠軍賽獅象19日交鋒　前3場台北大巨蛋開打

「很抱歉無法為球隊貢獻」翁瑋均遭戰力外：把握機會面對傷痛

黑豹旗／大直女投手黃芊菡長髮過腰　最愛兄弟王威晨

台籃4大聯賽都打過！　桑尼加盟國王只因「台灣很安全」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台鋼雄鷹宣布8人不續約名單

2大都會7比3系列賽扳平道奇　大谷3支0

3總冠軍賽獅象前3場台北大巨蛋開打

4翁瑋均向台鋼說抱歉　下一站未知

5大直女投手黃芊菡長髮過腰　最愛兄弟王威晨

最新新聞

1詹姆斯柯瑞再聯手？ 詹皇：我不知道

2賽前才練硬式棒球！秀峰闖黑豹旗女棒4強

3南崁闖女子冠軍戰　盼跟平鎮桃園男、女內戰

4南崁擊敗秀峰　闖進黑豹旗女子組冠軍戰

5庫茲馬晃倒西蒙斯卻投成麵包

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳鏞基9局緊張到胃痛！　台灣大賽首映「金鏞連線」感動哽咽

統一獅挺進總冠軍賽信任主將　餅總：陳韻文關鍵救援抹去過去不佳

中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366