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詹姆斯、柯瑞未來再度聯手？　詹皇不否定：我不知道

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯。（圖／路透）

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）今夏在夢幻隊一同聯手摘下奧運金牌。奧運會結束後，詹皇多次在社群媒體表示與柯瑞一起打球是件夢幻的事情。本周，詹皇所屬的湖人隊將與柯瑞的勇士隊展開二連戰，兩人將回到對手身分，對於未來是否再次跟柯瑞同隊，詹皇並未直接否定，回應：「我不知道。」

詹皇上賽季表示，他希望在湖人隊結束自己的職業生涯，而柯瑞也曾提到，他想在2009年選中他的球隊（勇士）度過整個職業生涯。

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在本屆奧運前，詹皇與柯瑞除了在NBA全明星賽外，從未成為過同隊隊友。奧運的旅程至今仍讓詹皇津津樂道，「我非常高興能在夢幻隊這種非贏即死的氣氛中與柯瑞組隊，這是我夢想的一部分，我將永遠記住這段經歷，這肯定會是我籃球生涯中最重要的回憶之一。」

「我理解柯瑞對籃球所做的貢獻。」詹皇再度表達他對柯瑞的尊敬，「他為勇士、為城市、為世界各地的人們所做的一切，只要看他對比賽的態度就能得知。」當你每天與他在一起，看到他的工作方式以及他如何對待自己的職業，這是一件非常酷的事情。

湖人隊將於16日（台灣時間週三）在拉斯維加斯對陣勇士隊，19日（台灣時間週六）則移動到勇士隊主場。

 
關鍵字： NBA詹姆斯柯瑞

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