詹姆斯、柯瑞未來再度聯手？　詹皇不否定：我不知道

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯(LeBron James)與柯瑞(Stephen Curry)今夏在夢幻隊一同聯手摘下奧運金牌。奧運會結束後,詹皇多次在社群媒體表示與柯瑞一起打球是件夢幻的事情。本周,詹皇所屬的湖人隊將與柯瑞的勇士隊展開二連戰,兩人將回到對手身分,對於未來是否再次跟柯瑞同隊,詹皇並未直接否定,回應:「我不知道。」

詹皇上賽季表示,他希望在湖人隊結束自己的職業生涯,而柯瑞也曾提到,他想在2009年選中他的球隊(勇士)度過整個職業生涯。

在本屆奧運前,詹皇與柯瑞除了在NBA全明星賽外,從未成為過同隊隊友。奧運的旅程至今仍讓詹皇津津樂道,「我非常高興能在夢幻隊這種非贏即死的氣氛中與柯瑞組隊,這是我夢想的一部分,我將永遠記住這段經歷,這肯定會是我籃球生涯中最重要的回憶之一。」

After clinching gold at the Paris Olympics, LeBron James has "no idea" if he will play on the same team as Steph Curry again but failed to rule out a future partnership https://t.co/msxDVqjKRA pic.twitter.com/ycPq3pVrhD