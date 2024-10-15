法國巨星姆巴佩被傳涉性侵遭警方調查　本人火大澄清：假新聞

▲法國足壇巨星姆巴佩。（圖／路透，下同）

文／中央社

瑞典媒體指出，西甲勁旅皇家馬德里法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）走訪斯德哥爾摩後，因涉強暴遭瑞典警方調查。對此，姆巴佩在社群平台發文譴責整起事件為「假新聞」。

瑞典「晚報」（Aftonbladet）報導僅說警方接獲一起疑似強暴案，但未透露是誰涉案。 然而，瑞典「快報」（Expressen）則說25歲的姆巴佩是嫌疑人。報導寫著：「根據快報取得的消息，警方正在調查這位被合理（reasonably）懷疑犯下強暴與性侵的球星。」

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法新社報導，瑞典執法部門將懷疑程度分為合理（reasonable）或可能（probable），合理代表懷疑程度較低。

姆巴佩隨行工作人員向法新社表示，他們並不知道有針對姆巴佩的法律控訴。這名足球巨星並未在最新一輪的歐洲國家聯賽中入選國家隊成員，10日與一群人一起前往瑞典首都斯德哥爾摩 （Stockholm）。姆巴佩等人11日出境。

晚報報導指出，一行人先到餐廳用餐接著上夜店。 晚報說，12日的報案資料顯示，斯德哥爾摩市中心發生一起強暴案。報導指出這項指控是在受害者尋求醫療援助後提出，但未透露加害者姓名。隨後，快報在報導中寫出嫌疑人身分是姆巴佩。

姆巴佩本人在社群平台X發文指出，晚報的報導與他在法國聯賽委員會舉行的聽證會有關。姆巴佩與他先前效力的法甲球隊巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）之間存有薪資糾紛。姆巴佩聲稱巴黎聖傑曼欠他5500萬歐元。

姆巴佩在社群媒體上寫著，「假新聞！！！聽證會前夕出現這事不難想像，弄得好像是湊巧出現。」

調查這項指控的檢察官告訴法新社：「正對10月10日在斯德哥爾摩市中心獲報的一起犯罪事件進行調查。」