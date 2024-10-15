河村勇輝單場新高25分鐘狂送7助攻　19日將迎最終考核

▲▼河村勇輝。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「日本第一控」河村勇輝今夏與灰熊簽約，15日（台灣時間）河村替補登場出戰印第安納溜馬，上場25分21秒，刷新自己來到美國後的新高紀錄，並且單場命中3記三分球，貢獻10分和全隊最高的7次助攻，幫助灰熊以120比116擊敗溜馬。

河村勇輝在季前賽已連續登場四場，灰熊的季前賽只剩最後一場，將在19日（台灣時間）客場對陣邁阿密熱火，是河村能否進入灰熊最終大名單的最後考核。

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他在今天首節6分2秒替補上場。第一節剩1分36秒，弧頂命中本場第一顆三分球。下一波進攻，河村從右側切入，一記精彩的「No Looking Pass」給籃下的灰熊新秀中鋒周志豪（Zach Edey）得分，完成了本日的首次助攻。

Yuki Kawamura goes no-look drop pass to Zach Edey



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第二節，河村依然從替補登場，第二節剩2分7秒，他在左側45度再次命中三分球。下半場，河村的表現更加出色。第三節剩5分6秒，他從右側再度傳出一記「No Looking Pass」，助攻給切入的赫夫（Jay Huff）上籃得分。

第四節開始，河村就與前鋒佩雷拉（Maozinha Pereira）空中接力連線。第四節剩11分3秒，他從左側45度命中本場第三計三分球。第四節末段，河村站上罰球線2罰1中，單場得分達到10分，成功達成季前賽的首次雙位數得分。

本場河村出場25分21秒，得到了10分、7助攻、1籃板及1抄截，所有投籃出手均為三分球，7次出手命中3球，命中率為4成29。