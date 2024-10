河村勇輝單場新高25分鐘狂送7助攻　19日將迎最終考核

▲▼河村勇輝。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「日本第一控」河村勇輝今夏與灰熊簽約,15日(台灣時間)河村替補登場出戰印第安納溜馬,上場25分21秒,刷新自己來到美國後的新高紀錄,並且單場命中3記三分球,貢獻10分和全隊最高的7次助攻,幫助灰熊以120比116擊敗溜馬。

河村勇輝在季前賽已連續登場四場,灰熊的季前賽只剩最後一場,將在19日(台灣時間)客場對陣邁阿密熱火,是河村能否進入灰熊最終大名單的最後考核。

他在今天首節6分2秒替補上場。第一節剩1分36秒,弧頂命中本場第一顆三分球。下一波進攻,河村從右側切入,一記精彩的「No Looking Pass」給籃下的灰熊新秀中鋒周志豪(Zach Edey)得分,完成了本日的首次助攻。

第二節,河村依然從替補登場,第二節剩2分7秒,他在左側45度再次命中三分球。下半場,河村的表現更加出色。第三節剩5分6秒,他從右側再度傳出一記「No Looking Pass」,助攻給切入的赫夫(Jay Huff)上籃得分。

第四節開始,河村就與前鋒佩雷拉(Maozinha Pereira)空中接力連線。第四節剩11分3秒,他從左側45度命中本場第三計三分球。第四節末段,河村站上罰球線2罰1中,單場得分達到10分,成功達成季前賽的首次雙位數得分。

