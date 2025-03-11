把新科球王「打倒在地」出現表情包　高承睿奮戰4局惜敗

▲「柚子同學」高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

記者游郁香／綜合報導

WTT重慶冠軍賽今（11）日開打，「柚子同學」高承睿首輪就是硬仗，強碰新科球王林詩棟，儘管雙方過去3次交手沒贏過，但小高此戰打來毫無懼色，每一局都與對方拉鋸、纏鬥，打到相持段也能扛住，第3局更從落後打到反超，第4局末一度追到8比8，可惜最終仍以總局數1比3落敗，止步32強。

世界第24的台灣二哥高承睿今日與年僅19歲，桌壇史上最年輕球王林詩棟對決，小高開賽短暫領先，一度還把對方「打倒在地」，兩人一路戰到9比9，小高率先以10比9取得1個局點，可惜隨後拉丟被追平，之後又連掉關鍵2分，以10比12讓出。

進入第2局，兩人連續多拍相持，比分依舊膠著，小高追到7比8後連續被得分，以7比11再掉1局。小高沒有因此喪氣，他第3局依舊緊咬住比數，中段打出一波6比2攻勢，以10比8率先取得2個局點，被化解1個後，讓林詩棟「揮空」，順利以11比9扳回一城。

來到第4局，小高打出5比3攻勢，儘管隨後遭到反超，他仍韌性十足再扳成8比8，無奈關鍵時刻，對方出現幸運球，小高8比9落後，最終沒能再次逆轉，比分定格在8比11，鏖戰了38分鐘後，小高以總局數1比3敗下陣來。儘管此站止步首輪，不過 「柚子」整場逼出林詩棟不少「表情包」，帶給對方不小的威脅。