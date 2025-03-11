運動雲

>

把新科球王「打倒在地」出現表情包　高承睿奮戰4局惜敗

▲▼柚子同學高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

▲「柚子同學」高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

記者游郁香／綜合報導

WTT重慶冠軍賽今（11）日開打，「柚子同學」高承睿首輪就是硬仗，強碰新科球王林詩棟，儘管雙方過去3次交手沒贏過，但小高此戰打來毫無懼色，每一局都與對方拉鋸、纏鬥，打到相持段也能扛住，第3局更從落後打到反超，第4局末一度追到8比8，可惜最終仍以總局數1比3落敗，止步32強。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

World Table Tennis（@wtt）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

世界第24的台灣二哥高承睿今日與年僅19歲，桌壇史上最年輕球王林詩棟對決，小高開賽短暫領先，一度還把對方「打倒在地」，兩人一路戰到9比9，小高率先以10比9取得1個局點，可惜隨後拉丟被追平，之後又連掉關鍵2分，以10比12讓出。

進入第2局，兩人連續多拍相持，比分依舊膠著，小高追到7比8後連續被得分，以7比11再掉1局。小高沒有因此喪氣，他第3局依舊緊咬住比數，中段打出一波6比2攻勢，以10比8率先取得2個局點，被化解1個後，讓林詩棟「揮空」，順利以11比9扳回一城。

來到第4局，小高打出5比3攻勢，儘管隨後遭到反超，他仍韌性十足再扳成8比8，無奈關鍵時刻，對方出現幸運球，小高8比9落後，最終沒能再次逆轉，比分定格在8比11，鏖戰了38分鐘後，小高以總局數1比3敗下陣來。儘管此站止步首輪，不過 「柚子」整場逼出林詩棟不少「表情包」，帶給對方不小的威脅。

關鍵字： 桌球高承睿WTT林詩棟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

經典賽失誤「西班牙三壘手」走出陰霾了！　發文感謝台灣球迷

經典賽失誤「西班牙三壘手」走出陰霾了！　發文感謝台灣球迷

菅野智之感謝王建民！「該向黑田博樹學習」一句話影響深遠

菅野智之感謝王建民！「該向黑田博樹學習」一句話影響深遠

大谷翔平190公里暴力二壘安打！大聯盟官方驚嘆：與眾不同

大谷翔平190公里暴力二壘安打！大聯盟官方驚嘆：與眾不同

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

台灣羽球一姐換人！　戴資穎「稱霸12年」偉大紀錄畫句點

台灣羽球一姐換人！　戴資穎「稱霸12年」偉大紀錄畫句點

快訊／古林睿煬日職首秀最速153　省力中繼11球演出3上3下

快訊／古林睿煬日職首秀最速153　省力中繼11球演出3上3下

道奇教頭10.6億元續約！史上最高薪總教練　與大谷翔平攜手再拚冠

道奇教頭10.6億元續約！史上最高薪總教練　與大谷翔平攜手再拚冠

勇士主場警鈴大作！柯瑞以為是表演　曝巴特勒帶來的巨大改變

勇士主場警鈴大作！柯瑞以為是表演　曝巴特勒帶來的巨大改變

台灣火球男登場！古林睿煬11日迎來日職初登板　對羅德預計投1局

台灣火球男登場！古林睿煬11日迎來日職初登板　對羅德預計投1局

桃猿新戰袍亮相！林泓育讚條紋球衣非常帥　球褲跟進更完美

桃猿新戰袍亮相！林泓育讚條紋球衣非常帥　球褲跟進更完美

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

熱門新聞

經典賽失誤「西班牙三壘手」走出陰霾了！　發文感謝台灣球迷

菅野智之感謝王建民！「該向黑田博樹學習」一句話影響深遠

大谷翔平190公里暴力二壘安打！大聯盟官方驚嘆：與眾不同

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

台灣羽球一姐換人！　戴資穎「稱霸12年」偉大紀錄畫句點

快訊／古林睿煬日職首秀最速153　省力中繼11球演出3上3下

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽失誤「西班牙三壘手」　發文感謝台灣球迷

2王建民一句話影響菅野智之

3大谷翔平痛擊190公里暴力二壘安打！

4獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消

5台灣一姐換人！戴資穎12年偉大紀錄告終

最新新聞

1宇宙邦！悍將熱身賽8連不敗

2樂天女孩主場戰袍曝光！曲線全展現

3中職擬縮短投球計時　林泓育談一關鍵

4把新科球王打倒在地　高承睿惜敗

5中職壘包加大明年上路！球員怎麼看？

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366