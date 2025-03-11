中職擬縮短投球計時接軌國際賽　林泓育談一關鍵

▲中職並非每一隊都有使用PitchCom，味全龍是率先實施的球隊，統一獅預計今年也將引進。（圖／味全龍提供）



記者王真魚／桃園報導

中華職棒投球計時將縮短2秒，預計先在今年官辦熱身賽試行，再評估明年是否正式上路。對此，樂天桃猿捕手林泓育今天受訪時表示，如果要推動比賽節奏加快的政策，PitchCom電子暗號系統的完整導入也很關鍵。

PitchCom（投捕傳遞暗號電子系統）雖然開放使用，但在中職並非每一隊都有配備。林泓育認為，這個狀況下，要完全接軌國際賽，是有難度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林泓育進一步解釋，「大聯盟因為有PitchCom，暗號是用按的，投手接到球後，還沒走回投手丘，就已經知道要投什麼球，不可能接到球還在那邊比暗號。」

他表示，投球縮時規定與電子暗號系統應當同步推動，「現在大家關注的是比賽時間太長，用這些手段是為了縮短比賽時間，其實這些措施都是息息相關的。」

林泓育理解因應國際賽是必然趨勢，但他也表達了對國內環境的考量，「中職有自己的環境和特色，應該在推行新制時更全面地考慮各方面因素。」

針對即將在熱身賽試行的投球計時新制（壘上無人18秒、壘上有人23秒），會長蔡其昌日前表示，投球計時規定將尊重先前總教練會議的討論結果，聯盟也會為裁判增添計時硬體設備，確保計時執行的公平性。新規定最快有望於2026年與壘包加大政策同步正式實施。

▲林泓育、黃子鵬分享投球計時縮短看法。（圖／記者黃克翔攝）