他4個月被交易2次！國王送26歲前鋒＋次輪籤到馬刺　騰出名單空間

The Sacramento #Kings are trading F Jalen McDaniels and a second round pick to the San Antonio #Spurs. The Spurs are planning to waive McDaniels but the Kings create a roster spot and the Spurs add draft capital. #NBA pic.twitter.com/KsoyYpeO3z — Justin Time Sports (@JTIMESPORTS) October 14, 2024

記者游郁香／綜合報導

NBA新賽季下周開打，國王今(15)日啟動交易，將今年6月從暴龍手中得到的26歲前鋒賈倫·麥克丹尼爾斯(Jalen McDaniels)與2031年次輪籤及現金送到馬刺，換取名單空間。根據《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)的計算，這筆交易完成後，國王距離奢侈稅線還有580萬美元，騰出2個位置。

The Sacramento Kings are trading F Jalen McDaniels and a second-round pick to the San Antonio Spurs, sources tell ESPN. pic.twitter.com/VzGWWFz6kJ — Shams Charania (@ShamsCharania) October 14, 2024

《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)今日披露，國王與馬刺進行了一筆交易，沙加緬度將擁有5年NBA資歷的前鋒賈倫·麥克丹尼爾斯、2031年第2輪選秀權和現金送往馬刺，國王除了獲得名單操作的靈活性，還將從黑衫軍手上得到來自公牛的2025年前55順位受保護的次輪籤。

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▲26歲前鋒賈倫·麥克丹尼爾斯4個月內被交易了2次 。（圖／翻攝自X）

《ESPN》薪資專家馬克斯指出，賈倫·麥克丹尼爾斯身上價值470萬美元的合約將在本季結束後到期，在這筆交易之前，國王距離奢侈稅線有100萬美元，送走賈倫·麥克丹尼爾斯後，擴大到580萬美元，等於空出兩個名單空間。

消息來源告訴《ESPN》，馬刺將釋出賈倫·麥克丹尼爾斯。這位26歲前鋒是灰狼當家「大鎖」傑登·麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)的哥哥，他在2019年選秀會以次輪第52順位加盟黃蜂，生涯繳出場均6.9分、3.3籃板。他上季代表暴龍出賽50場，平均每場上陣10.1分鐘，能得3.4分。

Jalen McDaniels couldn’t believe he got traded to Sacramento ????



(h/t @BASKETBALLonX )



pic.twitter.com/1OyJ7jVwZn — NBACentral (@TheDunkCentral) June 27, 2024

賈倫·麥克丹尼爾斯今年6月遭到暴龍交易，國王以米歇爾(Davion Mitchell)、維岑科夫(Sasha Vezenkov)和來自拓荒者的2025年次輪籤換回他，當時他正在練球，聽到消息時顯得不可置信，未料開季前他就再次被新東家交易，4個月內被交易了2次。