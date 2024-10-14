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大谷翔平得點圈發威！道奇9:0完封大都會　季後賽33局無失分平紀錄

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天在主場與紐約大都會隊進行聯盟冠軍系列賽的首場比賽。大谷翔平得點圈再度發威，首局出局後，接下來連2打席都敲安建功，加上先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）7局好投無失分，道奇終場9比0完封大都會。

千賀滉大首局對決大谷翔平，成功製造二壘滾地球出局，但隨後連投3次保送。兩出局滿壘時，蒙西（Max Muncy）擊出2分打點安打。

2局下，千賀滉大續投，又奉送保送讓打者上壘，道奇再靠犧牲觸擊推進跑者；大谷翔平第2次對決，這次二壘有人時擊出適時安打，讓千賀提前退場，此役僅投1.1局被敲2安，4次保送，失3分責失吞敗。

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▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平 。（圖／路透）

大谷翔平這支安打，為道奇帶來第3分，不過兩出局後，在弗里曼打擊時，他在季後賽中首次嘗試盜壘，但失敗了。這讓他從例行賽開始的連續成功盜壘紀錄停留在36次。

值得一提的是，大谷翔平上一次盜壘失敗已是7月22日對巨人之戰。他在例行賽中以93.7%的盜壘成功率（63次嘗試中成功59次）聞名，但這次引以為傲的跑壘能力被封鎖。

4局下，道奇延續攻勢，艾德曼（Tommy Edman ）安打攻下1分。在一出局一壘有人的情況下，大谷全力揮棒，擊出一記直擊全壘打牆的深遠飛球。一壘跑者艾德曼（Tommy Edman）一口氣跑回本壘得分。這原本被認為是大谷連續兩個打席的適時安打，但後來記錄更改為一壘安打加上對方的失誤，大谷的打點也被取消。

隨後，弗里曼擊出左外野安打，大谷再度展現跑壘能力，跑回道奇第6分。

8局下，道奇把握滿壘進攻機會，大谷翔平第5打席獲得保送，貝茲一棒帶回3分，率隊9比0擴大領先至終場。

大谷翔平此戰4打數2安打，貢獻1分打點，跑回2分，另獲得1次四壞球保送，季後賽打擊率0.250。

弗拉赫提投了7局只被擊出2支安打且無失分，牛棚合力守成，最後投出再見三振。道奇投手群在季後賽中已經連續33局無失分，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，追平1966年金鶯隊創下的季後賽史上最長局數連續無失分紀錄。

關鍵字： 大谷翔平道奇大都會季後賽MLB

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