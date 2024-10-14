MLB官網預測：大都會將擊敗道奇　林多MVP呼聲壓過大谷翔平

▲大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

隨著分區系列賽的結束，美國職棒大聯盟國聯冠軍系列賽即將開打。大都會隊今天對戰道奇，展開激烈的7戰制系列賽。大聯盟官網賽前對這場系列賽進行了預測，大都會隊獲得58%的支持票，並看好林多（Francisco Lindor）拿下國聯冠軍賽MVP。

儘管道奇隊是國聯第一種子，但大都會隊在季後賽中的出色表現讓專家們對他們充滿信心。

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大都會隊在外卡系列賽中擊敗釀酒人，隨後在分區系列賽中淘汰了費城人隊。他們強大的先發輪值，包括千賀滉大和塞維里諾（Luis Severino）等，被認為是他們的主要優勢。不過稍早已經開打的首戰，千賀滉大僅投1.1局失3分退場。

官網指出，道奇隊也不容小覷。他們擁有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）以及弗里曼（Freddie Freeman）等強力打者。

預測專家提出幾個大都會戰勝的關鍵理由。包括大都會隊在過去四個月一直是聯盟中表現最佳的球隊，馬奈亞（Sean Manaea）已成長為季後賽王牌投手，這讓球隊更具優勢。另外，儘管道奇隊打線火力強大，但他們的先發投手陣容相對薄弱，在7場制系列賽中可能難以應對，且大都會隊的投手陣容比道奇隊更為出色。這些因素綜合起來，使得專家們普遍看好大都會隊在這場系列賽中脫穎而出。

不過也有其他專家有不同想法，儘管大都會隊的季後賽之旅充滿神奇，但他們牛棚中可靠投手偏少的問題可能會在這輪系列賽中暴露出來。道奇隊的先發投手陣容確實存在一些隱憂，他們擁有火力十足的打線。

在最有價值球員的預測中，大都會林多獲得最多的支持票（15票）。專家們認為林多在季後賽中的出色表現可能會繼續延續，成為球隊奪冠的關鍵因素。

儘管如此，還有10名其他球員（5名道奇隊員和5名大都會隊員）至少獲得1票，大谷獲得洛杉磯球員中最多的票數（8票）。

▲大谷翔平。（圖／路透）