盜壘失敗沒關係！大谷翔平連敲2安建功　還把千賀打退場

Volume up ???? The Dodger Stadium crowd is loud for Shohei Ohtani! #NLCS pic.twitter.com/x3dwO2uuit

記者王真魚/綜合報導

國家聯盟冠軍系列賽今天開打,大都會隊先發投手千賀滉大未能發揮作用,僅投1.1局失3分。大谷翔平在2局下從賀滉大手中擊出安打,也將他打退場。不過他隨後試圖發動盜壘,但遭觸殺出局。4局下,大谷翔平再度敲安建功,率隊以6比0領先。

千賀滉大首局對決大谷翔平,成功製造二壘滾地球出局,但隨後連投3次保送。兩出局滿壘時,蒙西(Max Muncy)擊出2分打點安打。

2局下,千賀滉大續投,又奉送保送讓打者上壘,道奇再靠犧牲觸擊推進跑者;大谷翔平第2次對決,這次擊出適時安打,讓千賀提前退場,此役僅投1.1局被敲2安,4次保送,失3分責失。

千賀本賽季因右肩不適和左小腿受傷,例行賽只登板1次,但在分區系列賽首戰擔任先發,投了2局失1安打1分。在聯盟冠軍系列賽中再次被選為第一戰先發。

這是他自去年8月25日以來第二次在大聯盟與大谷對決。上次對決中,大谷1打數1安打2保送。

大谷翔平這支安打,也為道奇帶來第3分。兩出局後,在弗里曼打擊時,大谷翔平在季後賽中首次嘗試盜壘,但失敗了。

值得一提的是,大谷翔平上一次盜壘失敗已是7月22日對巨人之戰。他在例行賽中以93.7%的盜壘成功率(63次嘗試中成功59次)聞名,但這次引以為傲的跑壘能力被封鎖。

The Mets nab Shohei Ohtani on the bases.



It's the first time Ohtani has been caught stealing since July 22. pic.twitter.com/acQje9OYb0