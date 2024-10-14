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盜壘失敗沒關係！大谷翔平連敲2安建功　還把千賀打退場

記者王真魚／綜合報導

國家聯盟冠軍系列賽今天開打，大都會隊先發投手千賀滉大未能發揮作用，僅投1.1局失3分。大谷翔平在2局下從賀滉大手中擊出安打，也將他打退場。不過他隨後試圖發動盜壘，但遭觸殺出局。4局下，大谷翔平再度敲安建功，率隊以6比0領先。

千賀滉大首局對決大谷翔平，成功製造二壘滾地球出局，但隨後連投3次保送。兩出局滿壘時，蒙西（Max Muncy）擊出2分打點安打。

2局下，千賀滉大續投，又奉送保送讓打者上壘，道奇再靠犧牲觸擊推進跑者；大谷翔平第2次對決，這次擊出適時安打，讓千賀提前退場，此役僅投1.1局被敲2安，4次保送，失3分責失。

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千賀本賽季因右肩不適和左小腿受傷，例行賽只登板1次，但在分區系列賽首戰擔任先發，投了2局失1安打1分。在聯盟冠軍系列賽中再次被選為第一戰先發。

這是他自去年8月25日以來第二次在大聯盟與大谷對決。上次對決中，大谷1打數1安打2保送。

大谷翔平這支安打，也為道奇帶來第3分。兩出局後，在弗里曼打擊時，大谷翔平在季後賽中首次嘗試盜壘，但失敗了。

值得一提的是，大谷翔平上一次盜壘失敗已是7月22日對巨人之戰。他在例行賽中以93.7%的盜壘成功率（63次嘗試中成功59次）聞名，但這次引以為傲的跑壘能力被封鎖。

4局下，道奇延續攻勢，艾德曼（Tommy Edman ）安打攻下1分，大谷翔平再敲長打，連2次打席敲安帶打點。隨後，弗里曼擊出左外野安打，大谷再度展現跑壘能力，跑回道奇第6分。

在分區系列賽中，大谷於首戰擊出全壘打，整個系列賽共出賽5場，打擊率.200（20打數4安打）、1支全壘打、4分打點，OPS.623。整體季後賽表現中，大谷在無人上壘的情況下15打數無安打，但在得點圈時7打數5安打，展現關鍵時刻的打擊能力。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平 。（圖／路透）

關鍵字： 大谷翔平千賀滉大國家聯盟冠軍系列賽打擊能力失利

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