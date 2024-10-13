「地表最強172」河村勇輝狂送8助攻　聯手224公分周志豪秀美技

Yuki Kawamura sneaks in a beautiful pass to Zach Edey for the stuff!



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記者游郁香／綜合報導

身高僅172公分的「日本第一控」河村勇輝，今夏與灰熊簽下「Exhibit 10」合約，爭取續留NBA的機會，他今(13)日出戰公牛，儘管5投0中僅靠罰球拿下2分，但他送出全隊最多的8助攻，還與224公分的華裔長人周志豪(Zach Edey)聯手大秀美技，單場正負值+17高居全隊第2。

▲日本第一控河村勇輝。（圖／路透）

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23歲的河村勇輝過去3季效力於日本B聯賽的橫濱海盜隊，在日本職籃擁有超高人氣，上季場均能砍20.9分和8.1助攻，是日本男籃能取得巴黎奧運門票的關鍵人物。儘管身高只有172公分，他仍赴美挑戰NBA，與灰熊簽下「Exhibit 10」合約，他必須在熱身賽證明自己的價值，才有機會得到正式合約。

灰熊今日作客公牛，河村勇輝替補上場24分鐘，是6名替補球員中上場時間最長的一位，他單場出手5記三分都落空，僅靠兩罰拿下2分，不過這兩罰幫助曼菲斯鎖定勝利，以124比121完成21分大逆轉。

▲日本第一控河村勇輝。（圖／路透）

雖然失去準星，但河村勇輝串聯起灰熊的攻勢，單場8助攻高居全隊之冠，包括首節一記「No look pass」，助攻224公分的華裔長人周志豪上演雙手暴扣，讓現場球迷興奮不已。

河村勇輝此戰另有1抄截，單場正負值+17是全隊次高，僅次於這一戰飆出24分的菜鳥威爾斯(Jaylen Wells)，威爾斯的正負值為+18。周志豪則繳出15分、8籃板和4助攻，另有3火鍋。

河村勇輝目前打了3場熱身賽，共上場42分鐘，拿下7分、12助攻，要擠進開季名單難度很高，不過灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)似乎蠻欣賞他，訓練營開始時就對外表示，「他是我的好兄弟，整場都在防守我。」河村勇輝今日最後3.2秒站上罰球線前，莫蘭特也特別在場邊耳提面命一番。

▲河村勇輝與灰熊一哥莫蘭特。（圖／路透）