歐國聯3比1戰勝芬蘭揚眉吐氣　英格蘭格拉利許：我們統治了比賽

▲格拉利許(Jack Grealish)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年歐國聯B組第二輪賽事由英格蘭客場交手芬蘭,英格蘭靠著格拉利許(Jack Grealish)、艾諾特(Trent Alexander-Arnold)、萊斯(Declan Rice)輪番進球的好表現下,最終就以3比1擊敗芬蘭,小組戰目前3勝1敗排名第二,僅次希臘。

上半場第18分鐘,客隊英格蘭率先發動攻勢,戈麥斯(Angel Gomes)持球後轉身並傳出一個巧妙的直塞球給格拉利許,後者起腳順利進球幫助球隊先持得點取得1比0領先;「這個進球源自於教練讓我們自由發揮,」格拉利許賽後說道。

