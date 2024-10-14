歐國聯3比1戰勝芬蘭揚眉吐氣　英格蘭格拉利許：我們統治了比賽

▲格拉利許（Jack Grealish）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年歐國聯B組第二輪賽事由英格蘭客場交手芬蘭，英格蘭靠著格拉利許（Jack Grealish）、艾諾特（Trent Alexander-Arnold）、萊斯（Declan Rice）輪番進球的好表現下，最終就以3比1擊敗芬蘭，小組戰目前3勝1敗排名第二，僅次希臘。

Jack Grealish's celebration after scoring vs. Finland pic.twitter.com/dmPTY6aeix [廣告]請繼續往下閱讀... October 13, 2024

上半場第18分鐘，客隊英格蘭率先發動攻勢，戈麥斯（Angel Gomes）持球後轉身並傳出一個巧妙的直塞球給格拉利許，後者起腳順利進球幫助球隊先持得點取得1比0領先；「這個進球源自於教練讓我們自由發揮，」格拉利許賽後說道。

JACK GREALISH WITH ANOTHER GOAL FOR ENGLAND HE HAS TO START EVERY GAMEEEEhttps://t.co/mU25EQygjV — 17 (@DxBruyneSZN) October 13, 2024

第74分鐘，英格蘭主將艾諾特從20米外處理任意球，艾諾特將球越過人牆彎進球門上角順利攻進，英格蘭將領先優勢擴大至2比0；萊斯則則在10分鐘後第84分鐘接應沃特金斯（Ollie Watkins）的傳中，從中場衝刺後輕鬆推射入網，幫助球隊再添保險分至3比0。

「當時我還在自己半場內，球剛傳到（沃特金斯）那裡，我想說：你知道嗎，繼續跑吧，這只是本能的反應，隨後他傳中，而我正好趕到那裡，」萊斯補充。

霍斯科寧（Arttu Hoskonen）在第87分鐘利用角球機會為芬蘭隊追回一球，讓主場觀眾感到些許安慰，霍斯科寧的頭球破門讓英格蘭門將亨德森（Dean Henderson）在首次先發中無法保持零封，最終英格蘭就以3比1擊敗芬蘭，小組戰目前3勝1敗排名第二，僅次希臘。

「我覺得我們本來可以進更多球，特別是在比賽最後階段當局面打開時，」賽後格拉利許接受採訪時說道，「上半場有時候很困難，但我們帶著一球領先進入中場休息，然後我覺得我們掌控了比賽。」

「最後，我們因為定位球失分而有些沮喪。但……今天我們需要一場勝利，所以對此感到高興，」格拉利許最後表示；他在進球後以吸吮拇指的手勢慶祝，這是為了慶祝上個月他女兒的出生。