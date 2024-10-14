大谷翔平188公里暴力揮擊：希望飛出去　獨佔道奇最強11擊

Shohei Ohtani rips an RBI double for his second hit of the game! pic.twitter.com/tolSr8fHLn — MLB (@MLB) October 14, 2024

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今在國聯冠軍系列賽首戰對大都會，包辦雙安貢獻1分打點，其中4局擊出深遠「一壘」安打直擊全壘打牆，揮棒速度達187.5公里，他在賽後表示，當下覺得彈道有點低，「所以我看著它的時候心裡想著，能不能飛過去啊......。」

大谷翔平先在2局下敲安貢獻1分打點，4局下擊出強勁平飛球，直接擊中右外野全壘打牆，當時被記為二壘安打，並帶有1分打點。不過紀錄隨後更正為一壘安打加上對方外野手失誤上到二壘，打點也因此遭到取消。

這一擊雖未能成為全壘打，但仍然令現場觀眾為之瘋狂。大谷翔平表示，「剛好有鎖定到好球，我打得不錯，因為彈道有點低，所以我看著它的時候心裡想著『能不能飛過去啊』，雖然最後沒有，但艾德曼（Tommy Edman ）也跑回了一分，所以我覺得還不錯。」

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對於球隊在沒有全壘打的情況下仍然攻下9分，大谷稱讚隊友們的表現，「每個人都做好了自己的工作，無論是先發制人還是中間施加壓力，整體得分方式和比賽過程都相當出色。」

投手群合力封鎖，也追平投手季後賽33局連續無失分的紀錄。大谷翔平直言，多虧投手群表現都很優秀，也讓打者們更能專注於進攻。他也指出，能贏下這一場，先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）投得太棒了。

回顧第2局的適時安打，大谷翔平謙虛回應，第一局蒙西（Max Muncy）的2分打點關鍵安打更重要。

首次感受聯盟冠軍系列賽，大谷翔平在上場打擊時，球迷嗨喊MVP。他說，今天是在主場比賽，球迷的歡呼聲真的相當熱烈，「我覺得這種氛圍讓我在打席上更加有自信和集中。」

面對接下來的第2戰，大谷翔平表示不可能每天都會像今天這樣得分，會繼續全力以赴，「雖然我只負責進攻，但我會全力專注於這一點，為球隊貢獻自己的力量。」

★根據Statcast數據顯示，自2015年開始追蹤以來，洛杉磯道奇隊最強勁的11次擊球全部出自大谷之手。其中，大谷在2024年4月27日擊出119.2英里（約191.8公里）的一壘安打，成為道奇隊史最暴力一擊。再來是兩次118.7英里（約191公里）的全壘打：



排名 日期 初速 (mph) 1 2024年4月27日 119.2 (一壘安打) 2 2024年7月27日 118.7 (全壘打) 3 2024年4月23日 118.7 (全壘打) 4 2024年9月11日 118.1 (全壘打) 5 2024年9月2日 117.2 (一壘安打) 6 2024年8月5日 117.1 (二壘安打) 7 2024年9月25日 116.8 (二壘安打) 8 2024年9月8日 116.7 (全壘打) 9 2024年7月21日 116.7 (全壘打) 10 2024年NLCS第一戰 116.5 (一壘安打) 11 2024年8月2日 116.3 (全壘打)

▲ 大谷翔平 。（圖／路透）